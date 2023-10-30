بالفيديو بيتك يطلق بنك تم أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة



عبدالوهاب الرشود: محطة مهمة بمسيرة «بيتك» في قيادة التحول الرقمي للخدمات المصرفية

خالد الشملان: البنك الرقمي الجديد نقلة نوعية في مبادرات ومشاريع التحول الرقمي بـ «بيتك»

البنك يفوق التوقعات لما يمتلكه من تصميم شبابي عصري وخدمات مصرفية مبتكرة للجميع

إنشاء بنك «تم» الرقمي بسواعد طاقات «بيتك» البشرية المبدعة ويمثل قيمة مضافة للعملاء

تجربة مصرفية رقمية فريدة من نوعها وسهلة تتماشى مع أسلوب حياة الشباب العصرية يدمج الخدمات المصرفية السهلة والمبتكرة مع تجربة التواصل الاجتماعي للتواصل والتفاعل مع العروض

أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك) بنك «تم» الرقمي، وهو أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت.وجرى تدشين بنك «تم» الرقمي خلال فعالية خاصة أقيمت بحضور رئيس مجلس الإدارة حمد عبدالمحسن المرزوق، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية متمثلة بالرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، والرئيس التنفيذي لـ «بيتك» الكويت خالد يوسف الشملان، وفريق الإدارة التنفيذية في البنك.وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود: «نلتقي بكم اليوم جميعا لنشهد لحظة تاريخية جديدة يسطرها «بيتك» بإطلاق أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت، وهو بنك «تم».. واخترنا الاسم بعناية كبيرة لأننا ندرك تماما أن هذا البنك الرقمي الذي يشكل محطة مهمة في مسيرة «بيتك» في قيادة التحول الرقمي للخدمات المصرفية، سيلبي تطلعات العملاء ويفوق توقعاتهم لما يمتلكه من تصميم شبابي عصري، وخدمات وحلول مصرفية مبتكرة، وقدرات تكنولوجية عالية، وبذات الوقت سرعة وسهولة استخدام مطلقة.. وهذا ما يؤكد عليه «بيتك» دائما.. مراعاة عناصر السهولة والسرعة والجودة والأمان والابتكار عند طرح أي خدمة رقمية أو منتج.. تماشيا مع شعار «تجربة مصرفية سهلة».وأضاف الرشود خلال كلمته في فعالية إطلاق البنك الرقمي «تم»: «ان استراتيجية (بيتك) الاستباقية في التحول الرقمي، وبنيته التحتية المتطورة، وإدراكنا أن الرقمنة باتت ثقافة وأسلوب حياة لدى الشباب الكويتي والمجتمعات بشكل عام، وأن التطور الرقمي يمثل المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي، والمحفز الأكبر لتحول عالم البنوك، والسبيل الأمثل لإعادة صياغة شكل الصناعة المصرفية.. كل هذه العوامل دفعتنا لإنشاء بنك «تم» الرقمي بسواعد طاقاتنا البشرية المبدعة، لمواصلة رحلتنا الرقمية واثبات استدامة التفوق والريادة، فلطالما ارتبط اسم «بيتك» بالريادة على مختلف الأصعدة بما في ذلك الأداء المالي القوي، والبنية التحتية التكنولوجية العالية المستوى، والحلول المصرفية المبتكرة، والانتشار الجغرافي الواسع، والشمول المالي، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية، والموثوقية العالمية، والمكانة الرائدة، وما يتمتع به من كوادر وكفاءات ومواهب استثنائية.. وما بنك «تم» الرقمي إلا إنجاز جديد يؤكد ريادة «بيتك» الرقمية وسعيه المتواصل لتعزيز تجربة العملاء لاسيما شريحة الشباب، وتلبية تطلعاتهم وطموحاتهم من خلال مواكبة التكنولوجيا المالية التي تعتبر من صلب أعمال «بيتك».. وتبني آخر التطورات في هذا الإطار بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعلم الآلة، وتعزيز التعاون مع شركات الـ FinTech والـ TechFin بهدف تنفيذ المزيد من المبادرات التكنولوجية التي تحافظ على ريادة (بيتك) محليا وعالميا».وأوضح الرشود: لكي تكون مع «تم» كل ما تحتاج اليه هو أن يكون عمرك 15 سنة وما فوق، وبطاقتك المدنية، وتلفونك لتحميل التطبيق.. لن تحتاج لأكثر من ذلك.. لن تحتاج لأي ورقة ولن تحتاج لأن تزور الفرع.. بكل سهولة تفتح حساب «تم» وتستمتع بعالم من الخدمات المصرفية والعروض ونقاط المكافآت والعديد من الخصائص والمميزات الفريدة.وفي الختام، أتوجه بالشكر الى مجلس الإدارة على دعمهم المستمر، والشكر موصول كذلك الى الإدارة التنفيذية وفريق العمل على التنفيذ المتقن وإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي بنك «تم» الرقمي، لنمنح عملاءنا الشباب مستقبلا أكثر إشراقا.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ «بيتك» الكويت خالد يوسف الشملان: يسعدنا حضوركم واللقاء بكم اليوم في هذا الحدث الكبير للإعلان رسميا عن إطلاق أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة في الكويت، بنك «تم».. والذي سيشكل قيمة مضافة حقيقية للعملاء بشكل عام وفئة الشباب بشكل خاص.. فبنك «تم» ليس مجرد بنك لإنجاز المعاملات المصرفية فحسب، بل هو نقلة نوعية في مبادرات ومشاريع التحول الرقمي، ومستوى جديد في تقديم الخدمات المصرفية عالية الجودة بطريقة مبتكرة لمنح العملاء تجربة مصرفية رقمية فريدة وسهلة تتماشى مع أسلوب حياة الشباب العصرية بالاستناد الى التكنولوجيا الحديثة وتطورات الرقمنة.وأضاف الشملان، خلال استعراض مميزات «تم»: صممنا وأنشأنا بنك «تم» الرقمي ليتماشى مع أسلوب حياة فئة الشباب العصرية، والذي سيلبي كل رغباتهم وطموحاتهم من خلال مفاجآت وحلول مبتكرة تفوق كل توقعاتهم. ان بنك «تم» الرقمي يدمج الخدمات المصرفية السهلة والمبتكرة مع تجربة التواصل الاجتماعي التي تتيح للمستخدمين التواصل والتفاعل مع العروض والمكافآت.ولأن الشباب تحديدا يتسابقون على مواكبة كل ما هو جديد في العالم الحقيقي، والرقمي، وفرنا أسهل طريقة لفتح حساب جديد في «تم» من خلال الموبايل فقط.. ما على العميل إلا تحميل التطبيق وفتح حساب بدون أوراق ولا زيارة فرع.وأوضح الشملان: من خلال البنك الرقمي «تم» سيحصل الشباب على مميزات عديدة، منها «فتح حساب/ تحويل المكافأة الطلابية/ تتبع المصروفات/ تحويل الأموال» وبرنامج مكافآت ونقاط وعروض وخصومات استثنائية تلبي كل احتياجاتهم، بالإضافة إلى مركز اتصال لخدمة العملاء على مدار الساعة.وتابع الشملان: نوفر في «بيتك» دعما غير محدود لفئة الشباب، على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية، والعروض والخصومات الحصرية، والفعاليات والأنشطة المجتمعية والشبابية، والجانب الأكاديمي والتدريب وغير ذلك الكثير.. وذلك لأن الاهتمام بفئة الشباب من أهم محاور استراتيجية «بيتك».وأشار إلى ان «بيتك» بفضل الله يقود التطور الرقمي للصناعة المصرفية ونجح بالانفراد بإطلاق خدمات وحلول مصرفية رقمية عديدة هي الأولى من نوعها في الكويت بهدف تعزيز تجربة العملاء ومنحهم خدمات مصرفية سهلة وسريعة وآمنة.. وما بنك «تم» الرقمي إلا تأكيد جديد على ريادة «بيتك» وتفوقه في التحول الرقمي وطرح الحلول والمنتجات المالية المبتكرة.وقال الشملان: مع «تم» كل ما تحتاج اليه هو أن يكون عمرك 15 سنة وما فوق، وبطاقتك المدنية، وتلفونك لتحميل التطبيق.. لن تحتاج أكثر من ذلك.. لن تحتاج أي ورقة ولن تحتاج أن تزور الفرع.. بكل سهولة تفتح حساب «تم» وتستمتع بعالم من الخدمات المصرفية والعروض ونقاط المكافآت. وتقدم الشملان بالشكر والتقدير لكل من عمل على إنجاز البنك الرقمي «تم» للوصول الى هذه اللحظة التاريخية، مؤكدا ان النجاح الأكبر سيكون بنجاح تجربة العملاء الذين سيكونون على موعد مع تجربة غير مسبوقة من خلال البنك الرقمي «تم».