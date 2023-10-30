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بوبيان يواصل توفير خدمات لعملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة لتلبية احتياجاتهم المصرفية

10/30/2023 11:01:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يواصل بنك بوبيان مشاركته ودعمه للحملة التوعوية «لنكن على دراية» والتي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت للعام الثالث على التوالي بهدف نشر وتعزيز الثقافة المالية والمصرفية بين مختلف شرائح عملاء القطاع المصرفي، لاسيما خدماته المصرفية لعملائه من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد البنك حرصه على توفير كافة التسهيلات للتعاملات المصرفية اليومية لعملائه من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وإتاحة كافة الإمكانات الممكنة لحصولهم على تلك الخدمات دون تحمل أي رسوم أو تكاليف إضافية.
كما يخصص بنك بوبيان 6 فروع مخصصة لخدمة العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة في مناطق: العدان، الأحمدي، حطين، قرطبة، خيطان بجانب فرع القصر مجهزة بأحدث الخدمات والمعدات التي تسهل معاملاتهم المصرفية وتلبي احتياجاتهم اليومية، إلى جانب توفير مواقف سيارات ملائمة ومقاعد متحركة وغير ذلك من الوسائل اللازمة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشار إلى الخدمات التي يمكن أن يحصل عليها عميل هذه الشريحة عبر فروع بوبيان منها موظفون مدربون على لغة الإشارة للتواصل مع عملاء الاحتياجات الخاصة وأجهزة للسحب الآلي مع لوحة مفاتيح ونماذج خاصة بفتح الحساب وغيرها من العقود والمعاملات المالية مطبوعة بنظام Braille بالإضافة إلى سماعات للأذن لمساعدة العملاء المكفوفين على سحب الأموال بسهولة وأمان.
بالإضافة لذلك، فإن عملاء البنك من ذوي الاحتياجات الخاصة يمكنهم الاستفادة من الخدمات المصرفية من خلال تطبيق بوبيان عبر الهواتف الذكية والخدمة المصرفية عبر الإنترنت.
وأكد البيان حرص «بوبيان» المستمر تجاه أداء محاور مسؤوليته الاجتماعية تجاه جميع شرائح المجتمع، لاسيما شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك انطلاقا من مكانة البنك الرائدة في أداء مسؤوليته الاجتماعية والتي تعد ركيزة أساسية لتحقيق استراتيجيته تجاه الاستدامة.

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