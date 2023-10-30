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الكويتية تطلق رحلاتها إلى برشلونة الإسبانية

10/30/2023 11:01:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفلت شركة الخطوط الجوية الكويتية بإطلاق رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة برشلونة في المملكة الإسبانية، بواقع 3 رحلات بالأسبوع خلال أيام الاثنين والخميس والسبت.
وعلى هامش الاحتفالية، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية الكابتن أحمد الكريباني: يسعدنا الاحتفال بإطلاق أولى رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى مدينة برشلونة الإسبانية والتي تعد من أهم وجهات السفر في أوروبا، يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع شبكة وجهاتها وتقديم خيارات أوسع لمسافرينا الكرام على مدار العام، موضحا أن الخطوط الجوية الكويتية رأت ان هذه الوجهة تحديدا لها طابع خاص في اختيارات عملائنا، الأمر الذي يلبي طموحاتهم بتوفير وجهة جديدة ضمن شبكة خطوطها الموزعة حول العالم.
وأضاف: إن اختيار «الكويتية» لوجهة برشلونة الإسبانية جاء بعد دراسة دقيقة وشاملة لمتطلبات السوق المحلي والعالمي، كما أن مدينة برشلونة تحتوي على العديد من المعالم السياحيــة والتاريخيــــة والثقافية والرياضية الغنية بالثقافات المتنوعة، علاوة على ذلك تميزها كوجهة مناسبة لقضاء العطلات على مدار العام وهي من أهم المدن السياحية والثقافية في أوروبا والتي تتضمن أفضل المناطق السياحية، والأندية الأفضل على مستوى العالم.
من جهته، قال السفير الإسباني لــدى الكويت ميغيل أغيلار: يسعدني أن أكون هذا الصباح في مبنى الخطوط الجوية الكويتية T4 مع أصدقائنا الكويتيين من الخطوط الجوية الكويتية لتدشين أول رحلة مباشرة إلى برشلونة، حيث تعد وجهة برشلونة ثاني وجهة في إسبانيا بعد تدشين الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها إلى مدريد.
وأضاف: ومن وجهة نظري أن اختيار وجهة مدريد مبادرة ناجحة للغاية، سواء بالنسبة للشركة أو بالنسبة لتوطيد علاقاتنا الثنائية، والتي تشهد تقدما مطردا جنبا إلى جنب مع هذا الارتباط التاريخي المباشر بين البلدين الصديقين مؤكدا أن الرحلة إلى برشلونة التي تعد واحدة من أجمل الوجهات السياحية وأكثرها شعبية في أوروبا، ستفتح بلا شك الباب أمام المزيد من الاتصالات بين الشعبين، تقديري العميق اليوم لإدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية على رهانها الحقيقي من أجل إسبانيا، وأنا متأكد من أن ذلك سيكون إيجابيا للشركة ولصالح العلاقات بين البلدين.
وحضـر حفــل تدشين الوجهة الرئيس التنفيــذي لشركة الخطوط الجوية الكويتيـة الكابتــن أحمــد الكريبانـي ومديـــر دائـرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والتسويق خالد البستان وسفير جمهورية إسبانيا لدى الكويت ميغيل مورو أغيـلار وعدد من المسؤولين.

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