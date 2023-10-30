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تقرير الوطني إسناد المشاريع بالكويت خلال 2023 سيكون الأفضل أداء منذ 2017

10/30/2023 11:01:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير بنك الكويت الوطني ان نشاط الاقتصاد غير النفطي استمر في التحرك بوتيرة معتدلة على مدار الأشهر القليلة الماضية، وفقا لمؤشرات قطاعات السوق المختلفة، وتباطأت وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي والائتمان المحلي بعد الأداء القوي الذي تم تسجيله العام الماضي، في حين تراجع أداء سوق الأوراق المالية في الربع الثالث من عام 2023 على خلفية قلق المستثمرين في جميع أنحاء العالم من تأثير استمرار ارتفاع أسعار الفائدة «لفترة أطول».
وذكر التقرير انه على الجانب الأكثر إشراقا، استمر الاتجاه الصعودي الذي شهدته وتيرة إسناد المشاريع في الربع الثالث من العام الحالي ـ مما يؤشر على تحسن الإنفاق الاستثماري خلال العام المقبل ـ كما ظهرت مؤشرات تدل على أن النشاط العقاري بدأ يستقر بعد الانخفاضات السابقة. وفي الوقت ذاته، سيساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز المركز المالي ويوفر مجالا أوسع للاستثمار في البنية التحتية. وارتفعت أسعار النفط في الربع الثالث من عام 2023 بسبب تشديد أساسيات السوق، وزاد ارتفاعها في أكتوبر بسبب عودة علاوة المخاطر الجيوسياسية في ظل تركيز العالم على الأزمة التي تتكشف في غزة والتصعيد الإقليمي المحتمل.
وعلى صعيد السياسة الداخلية، قامت الحكومة بتقديم برنامج عمل حكومي يتضمن عددا من الأولويات التشريعية، ووفقا للإطار الاقتصادي الذي وضعته الحكومة لمدة أربع سنوات والذي تم تحديده في يوليو الماضي، وتتضمن الأولويات التشريعية: تنمية المنطقة الشمالية، قانون ضرائب الشركات، قانون الإقامة، تعديلات على قوانين المناقصات، وقوانين التمويل العقاري والرهن العقاري.
ومن المتوقع أن يعطي مجلس الأمة، من جانبه، الأولوية لمشاريع القوانين الرامية لإصلاح البديل الاستراتيجي (أي هيكل الأجور العامة)، وقوانين المعاشات التقاعدية والتمويل العقاري، علما أن مدى نجاح السلطتين في إيجاد أرضية مشتركة بشأن هذه الإصلاحات وغيرها سيحدد درجة تقدم وإنجاز أهداف التنويع الاقتصادي الرئيسية والاستدامة المالية.
ارتفاع النفط
من جهة ثانية، تطرق التقرير إلى أسعار النفط، حيث قال ان أسعار النفط الخام ارتفعت في الربع الثالث من العام الحالي بدعم من خفض «أوپيك» وحلفائها لحصص الإنتاج بصورة موسعة وتحسن بيانات استهلاك النفط العالمية بوتيرة أفضل من المتوقع. إذ وصل سعر خام التصدير الكويتي إلى 98 دولارا للبرميل بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مرتفعا بنسبة 26% مقارنة بالمستويات المسجلة بنهاية يونيو الماضي، إلا أن أسعار النفط الخام شهدت تراجعا حادا بنسبة 11% في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري على خلفية عمليات جني الأرباح وتجدد المخاوف المتعلقة بالركود العالمي، قبل أن يدفع الصراع في غزة أسعار النفط للارتفاع مرة أخرى مع عودة ظهور علاوة المخاطر، وبلغ سعر خام التصدير الكويتي نحو 94 دولارا للبرميل في منتصف الشهر الجاري.
ومن المتوقع أن يستمر شح إمدادات النفط العالمية في الربع الرابع من عام 2023 في الوقت الذي تواصل فيه السعودية وروسيا الوقوف وراء تخفيضات «أوپيك» وحلفائها لحصص الإنتاج. وبالنسبة للكويت، بلغ إنتاج النفط الخام نحو 2.55 مليون برميل يوميا خلال الفترة الممتدة ما بين مايو وأغسطس الماضيين، بما يتماشى مع تخفيض حصص الإنتاج وفقا لخطة «أوپيك» وحلفائها، مقابل نحو 2.68 مليون برميل يوميا قبل قرارات شهر مايو الماضي. إلا أن تخفيض حصة الإنتاج مازال يمثل تحديا للكويت، إذ تتطلع البلاد إلى تحقيق أقصى استفادة من مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 650 ألف برميل يوميا من أجل توفير وقود الديزل وزيت الغاز منخفض الكبريت وزيت الوقود إلى الأسواق الدولية والتي تحتاج إلى كميات إضافية من النفط الخام. وقد تم إنجاز ذلك الهدف من خلال إعادة توجيه النفط الخام المخصص للتصدير إلى السوق المحلية.
وبين التقرير استمرار تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي بعد الارتفاع الاستثنائي الذي شهده بعد الجائحة، وكشفت البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي عن تراجع معدل نمو معاملات البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي إلى نحو 7.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023، مقابل 13% في الربع السابق، وجاء هذا التباطؤ على خلفية ارتفاع تكاليف الاقتراض والرؤية الضبابية التي تحيط بالاقتصاد الكلي العالمي. وعلى الرغم من إمكانية تسجيل المزيد من الاعتدال في المستقبل، إلا أن توقعات الاستهلاك لعام 2024 من المقرر أن تتلقى دعما على خلفية توقعات استقرار أسعار الفائدة (أو حتى انخفاضها قليلا) العام المقبل، بالإضافة إلى الإنفاق التوسعي للحكومة.
وذكر التقرير ان قيمة المبيعات العقارية بلغت 678 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض بلغت نسبته -16% على أساس سنوي وان كان بارتفاع هامشي مقارنة بالربع السابق. وانخفضت مبيعات القطاع السكني (355 مليون دينار) مرة أخرى، بنسبة -18% على أساس سنوي مسجلة بذلك أقل وتيرة تراجع منذ الربع الرابع من عام 2022.
من جهة أخرى، ارتفعت مبيعات القطاع الاستثماري (الشقق والمجمعات السكنية) بنسبة 6% على أساس ربع سنوي إلى 212 مليون دينار. في حين انخفضت مبيعات العقارات التجارية لتصل قيمتها إلى 111 مليون دينار، مسجلة تراجعا بنسبة 2% على أساس ربع سنوي. وتشير بيانات الربع الثالث بصفة عامة لاستقرار أوضاع السوق بعد الانخفاضات التي شهدتها الأرباع السابقة والذي قد يعزى بصفة خاصة للضعف الموسمي المعتاد للمبيعات خلال فترة الصيف. وتعرضت المبيعات في السابق إلى ضغوط بسبب ارتفاع التقييمات العقارية (مما يؤثر على طلب القطاع السكني)، وارتفاع تكاليف الاقتراض، واتباع المستثمرين نهج «الانتظار والترقب» تجاه الظروف الاقتصادية على المدى القريب.
واستمرت وتيرة اسناد المشاريع في اكتساب الزخم على مدار الربع الثالث من العام الحالي، إذ ارتفعت قيمة العقود المسندة بنسبة 6% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 683 مليون دينار، فيما يعد أكبر رقم يتم تسجيله على أساس ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2018.
ومن المؤكد أن ما نسبته 83% من هذا المبلغ كان مرتبطا بتنفيذ مشروعين اثنين فقط في قطاع النقل. إلا أنه في ظل توقيع عقود بقيمة 1.86 مليار دينار خلال الفترة الممتدة من الربع الأول إلى الربع الثالث، يبدو أن عام 2023 سيكون الأفضل أداء منذ عام 2017. وعلى الرغم من أنه من غير المؤكد استكمال مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات وزيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي ـ نظرا لخفض قيمة النفقات الرأسمالية في الموازنة بنسبة 15% ـ إلا أن آفاق ترسية المشاريع مازالت إيجابية، خاصة في ضوء توقعات استمرار ارتفاع أسعار النفط (وبالتالي إنفاق المالية العامة). كما يمكن أيضا تفسير عودة الوافدين في عام 2023 بعد الجائحة على أنه من المؤشرات الدالة على تحسن أنشطة سوق المشاريع. وتتوقع مجلة MEED إسناد عقود بقيمة 3 مليارات دينار في الربعين المقبلين، يتركز معظمها ضمن قطاعي الطاقة والمياه.
تضخم معتدل ومستقر
أشار تقرير الوطني إلى ان معدل تضخم أسعار المستهلكين بقي ثابتا خلال الأشهر الأخيرة، إذ بلغ 3.7% على أساس سنوي في سبتمبر، وإن كان مرتفعا من 3.3% ببداية العام الحالي، كما ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 3.4% (الذي يستثني المواد الغذائية والسكن) وإن كان بمعدل أقل من التضخم الكلي.
وفي الوقت الذي بقي فيه معدل التضخم على أساس سنوي مستقرا بالقرب من هذا المستوى منذ شهر مارس الماضي، تراجع نمو الأسعار على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام الحالي إلى 0.5% على أساس ربع سنوي مقابل 0.9% في الربع السابق و1.1% في الربع الأول من عام 2023. وارتفعت أسعار فئة خدمات الإسكان (الإيجارات في الغالب)، وهو العنصر ذو الوزن الترجيحي الأكثر ثقلا، بنسبة 3.1% على أساس سنوي في سبتمبر، في حين تراجع نمو أسعار فئة المواد الغذائية والمشروبات إلى أدنى المستويات المسجلة منذ ثلاثة أعوام (+5.7% على أساس سنوي)، بما يتسق مع تراجع معدل تضخم أسعار المواد الغذائية عالميا. وقد يؤدي ظهور عدة عوامل، منها اعتدال التضخم من مستوياته المرتفعة في العام الماضي، وتباطؤ نمو الائتمان المحلي، وعودة نمو الإنفاق الاستهلاكي لمستوياته الطبيعة، من شأنها أن تؤدي إلى تباطؤ المعدل الأساسي ليصل إلى نحو 3.0% بنهاية العام الحالي.
2.9 % زيادة بمعدلات توظيف المواطنين
بين تقرير «الوطني» أنه وفقا لأحدث البيانات الديموغرافية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وصل إجمالي عدد سكان الكويت إلى 4.82 ملايين نسمة في النصف الأول من عام 2023 (+8% على أساس سنوي)، متجاوزا مستوى ما قبل الجائحة، في ظل تزايد عدد المواطنين الكويتيين بوتيرة متباطئة (+1.9% إلى 1.53 مليون) والزيادة الملحوظة لعدد الوافدين (+11% على أساس سنوي إلى 3.3 ملايين).
وفي الوقت ذاته، زاد معدل توظيف المواطنين الكويتيين بنسبة 2.9% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي إلى 462 ألفا، من خلال إضافة القطاع العام لنحو 8.2 آلاف وظيفة (صافي) وخسارة القطاع الخاص 1.3 ألف وظيفة (صافي) إلى 73 ألف وظيفة. وارتفع عدد الوافدين (باستثناء العمالة المنزلية) بنسبة كبيرة بلغت 13% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي، بما يتسق مع التحسن الذي شهده الاقتصاد بعد الجائحة. وقد ساعد ذلك في حل جزء من مشكلة نقص العمالة في أعقاب الجائحة. إلا أن عدد العمالة المنزلية ارتفع بوتيرة أسرع بلغت نسبتها 16% على أساس سنوي.

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