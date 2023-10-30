((سكاى لوجستيك ريلانس)) يفاوض بنك القاهرة لاقتراض 65 مليون دولار - جريدة البورصة

يتفاوض تحالف ((سكاى لوجستيك ريلاينس)) للأعمال اللوجستية بالموانئ البحرية لاقتراض 65 مليون دولار من بنك القاهرة، لإنشاء محطة متعددة الأغراض بالرصيف الغربى لميناء شرق بورسعيد بحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة”.

وقالت مصادر لـ”البورصة” إن التفاوض تناول نسبة الفائدة ومدة السداد والدفعات المقرر سدادها، مؤكدة أن القرض سيتم الحصول عليه وفقًا للإنشاءات الجارية والمستهدف تنفيذها خاصة أن القرض يعد تسهيل تمويل للمشروع موضحة أن الشركة انتهت من دراسات البيئة والدفاع المدنى وتم اعتمادها الأسبوع الماضى ومن المقرر تشغيل المرحلة الأولى من المحطة الشهر المقبل.

وأوضحت أن التحالف يستهدف الانتهاء من إجراءات التعاقد على القرض خلال الأيام القليلة المقبلة، علمًا بأن التحالف ملتزم بجدول زمنى للبدء والتنفيذ والتسليم خاصة أن المشروع سيقام على 3 مراحل، والانتهاء الكامل من المرحلتين الثانية والثالثة للمحطة بنهاية 2024.

وأوضحت أن أعمال المحطة التى سيجرى تنفيذها ستكون على رصيف بطول 900 متر، وساحة تداول بضائع بمساحة 380 ألف متر مربع، ومتوقع أن يوفر المشروع نحو 550 فرصة عمل مباشرة، وتقام المحطة بالرصيف الغربى لميناء شرق بورسعيد لصالح تحالف شركتى سكاى لوجستيك وريلاينس، بنظام B.O.T.

وتستهدف المحطة الجديدة تحقيق أعلى معدلات تداول وكفاءات تشغيلية تتناسب مع حجم الاستثمارات فى الميناء وموقعها المتميز وحركة التجارة الدولية العابرة من خلال قناة السويس لتعزيز استثمارات الشركة والتقدم نحو النمو الاقتصادى.

وبلغت استثمارات شركة“سكاى لوجيتسكس” العام الماضى نحو 120 مليون جنيه لتدعيم قطاع الشحن والتفريغ وتقديم خدمة متنوعة متكاملة للعملاء تشمل النقل والتخليص الجمركى والتخزين من خلال التعاقد على معدات جديدة، وتعمل الشركة من خلال النقل الثقيل بأنواعه المختلفة كالقلابات المفتوحة والتانكات والكساحات، بالإضافة إلى نشاط الشحن والتفريغ لقطاعات الأسمنت والأسمدة من ميناء الأدبية ومعدات الرفع كالأوناش واللوادر، وخدمة التخليص الجمركى التى تعد خدمة إضافية للعملاء.

وكان رئيس مجلس النواب قد وافق فى يوليو الماضى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف لمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاى للموانئ“تحت التأسيس” بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة)، والمنبثقة من تحالف شركتى (سكاى لتملك وإدارة المشروعات، وريلاينس لوجستيك)، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقة، وحددت المادة الثانية من القانون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون 30 عامًا تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.