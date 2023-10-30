((بيست أند جوس)) تستهدف تصدير 70 ألف طن من منتجاتها 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة“بيست أند جوس” للصناعات الغذائية، مضاعفة صادراتها خلال العام المقبل بعد إضافة خط إنتاج ثالث بطاقة إنتاجية تصل ألف طن، وتنفيذ استثمارات جديدة قيمتها 100 مليون جنيه.

قال محمود السيسى، مدير تصدير الشركة، إن الشركة صدرت كمية تتراوح بين 20 و25 ألف طن من منتجاتها من مركزات ومعجون الطماطم بجانب الفواكه البوريه، مشيرا إلى أنه من المستهدف تصدير 35 ألف طن بنهاية العام الحالى.

أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة تخطط لمضاعفة إجمالى صادراتها بالعام المقبل وذلك بعد إضافة خط إنتاج جديد، مشيرًا إلى أن الشركة لديها فى الوقت الحالى خطين للإنتاج وتبلغ الطاقة الإنتاجية ألف طن سنويًا.

أوضح أن 90% من منتجات الشركة تتجه للتصدير و10% للسوق المحلى، لافتًا إلى أن الشركة تصدر للعديد من الأسواق ولكنها فقدت بعض الأسواق بسبب الأحداث السياسية مثل السودان وروسيا وأوكرانيا مما دفعها للتوسع فى أسواق جديدة بقارتى أمريكا الجنوبية والشمالية.

أشار إلى أن الشركة شاركت فى معرض آى اف تى بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية وتلقت طلبات متعددة على منتجاتها مما سيمهد الطريق أمام التوسع فى الصادرات.

واوضح السيسى أن زيادة الطلب التصديرى على معجون الطماطم فى الوقت الحالي، تعود إلى بعض المشاكل فى إنتاجية الدول الرئيسية المنتجة للطماطم مما أتاح ميزة نسبية لمنتج معجون الطماطم المصري.

أضاف أن معجون الطماطم يعد من أهم البدائل التى يلجأ إليها البعض فى حالة ارتفاع أسعار الطماطم، أو نقص الكمية المتوفرة منها فى الأسواق.