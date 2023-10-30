Tuesday, 31 October 2023 08:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((بيست أند جوس)) تستهدف تصدير 70 ألف طن من منتجاتها 2024

10/30/2023 11:01:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم شركة“بيست أند جوس” للصناعات الغذائية، مضاعفة صادراتها خلال العام المقبل بعد إضافة خط إنتاج ثالث بطاقة إنتاجية تصل ألف طن، وتنفيذ استثمارات جديدة قيمتها 100 مليون جنيه.

قال محمود السيسى، مدير تصدير الشركة، إن الشركة صدرت كمية تتراوح بين 20 و25 ألف طن من منتجاتها من مركزات ومعجون الطماطم بجانب الفواكه البوريه، مشيرا إلى أنه من المستهدف تصدير 35 ألف طن بنهاية العام الحالى.

أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة تخطط لمضاعفة إجمالى صادراتها بالعام المقبل وذلك بعد إضافة خط إنتاج جديد، مشيرًا إلى أن الشركة لديها فى الوقت الحالى خطين للإنتاج وتبلغ الطاقة الإنتاجية ألف طن سنويًا.

أوضح أن 90% من منتجات الشركة تتجه للتصدير و10% للسوق المحلى، لافتًا إلى أن الشركة تصدر للعديد من الأسواق ولكنها فقدت بعض الأسواق بسبب الأحداث السياسية مثل السودان وروسيا وأوكرانيا مما دفعها للتوسع فى أسواق جديدة بقارتى أمريكا الجنوبية والشمالية.

أشار إلى أن الشركة شاركت فى معرض آى اف تى بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية وتلقت طلبات متعددة على منتجاتها مما سيمهد الطريق أمام التوسع فى الصادرات.

واوضح السيسى أن زيادة الطلب التصديرى على معجون الطماطم فى الوقت الحالي، تعود إلى بعض المشاكل فى إنتاجية الدول الرئيسية المنتجة للطماطم مما أتاح ميزة نسبية لمنتج معجون الطماطم المصري.

أضاف أن معجون الطماطم يعد من أهم البدائل التى يلجأ إليها البعض فى حالة ارتفاع أسعار الطماطم، أو نقص الكمية المتوفرة منها فى الأسواق.

MENAFN30102023000202011048ID1107339398

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث