((بيست أند جوس)) تستهدف تصدير 70 ألف طن من منتجاتها 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة“بيست أند جوس” للصناعات الغذائية، مضاعفة صادراتها خلال العام المقبل بعد إضافة خط إنتاج ثالث بطاقة إنتاجية تصل ألف طن، وتنفيذ استثمارات جديدة قيمتها 100 مليون جنيه.
قال محمود السيسى، مدير تصدير الشركة، إن الشركة صدرت كمية تتراوح بين 20 و25 ألف طن من منتجاتها من مركزات ومعجون الطماطم بجانب الفواكه البوريه، مشيرا إلى أنه من المستهدف تصدير 35 ألف طن بنهاية العام الحالى.
أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة تخطط لمضاعفة إجمالى صادراتها بالعام المقبل وذلك بعد إضافة خط إنتاج جديد، مشيرًا إلى أن الشركة لديها فى الوقت الحالى خطين للإنتاج وتبلغ الطاقة الإنتاجية ألف طن سنويًا.
أوضح أن 90% من منتجات الشركة تتجه للتصدير و10% للسوق المحلى، لافتًا إلى أن الشركة تصدر للعديد من الأسواق ولكنها فقدت بعض الأسواق بسبب الأحداث السياسية مثل السودان وروسيا وأوكرانيا مما دفعها للتوسع فى أسواق جديدة بقارتى أمريكا الجنوبية والشمالية.
أشار إلى أن الشركة شاركت فى معرض آى اف تى بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية وتلقت طلبات متعددة على منتجاتها مما سيمهد الطريق أمام التوسع فى الصادرات.
واوضح السيسى أن زيادة الطلب التصديرى على معجون الطماطم فى الوقت الحالي، تعود إلى بعض المشاكل فى إنتاجية الدول الرئيسية المنتجة للطماطم مما أتاح ميزة نسبية لمنتج معجون الطماطم المصري.
أضاف أن معجون الطماطم يعد من أهم البدائل التى يلجأ إليها البعض فى حالة ارتفاع أسعار الطماطم، أو نقص الكمية المتوفرة منها فى الأسواق.
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