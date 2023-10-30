الوكيل يدعو رجال الأعمال الألمان لزيادة استثماراتهم في السوق المصري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دعا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط واتحاد الغرف الافريقية أحمد الوكيل رجال الأعمال الألمان للاستثمار، وإقامة علاقات تجارية مشتركة مع نظرائهم في مصر .
وأضاف خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية اليوم للوفد التجاري والاستثماري الالماني الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة الوزير الاتحادي الالماني السابق الدكتور بيتر رامز اور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية أن الدستور المصري ينص على أن اقتصاد السوق الحر والقطاع الخاص هما السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة .
وأضاف أن مصر تعمل وبشكل متسارع لخلق مناخ اعمال جاذب للاستثمار يعتمد علي تحديث القوانين واللوائح والبنية التحتية وتتبني برنامج شامل للأصلاح الاقتصادي حيث تستطيع المانيا توفير التقنيات والألات والمعدات اللازمة لتنفيذ المشاريع القومية الضخمة التي تتبناها الحكومة.
وتابع الوكيل مصر اليوم هي أرض الفرص في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة والبنية التحتية والزراعة والمشروعات العملاقة والسياحة وغيرها.
وأكد أن الجانب الالماني يمكنه الاستفادة من موقع مصر المتميز باعتبارها مفترق طرق للتجارة العالمية، والاستفادة من ارتباطات مصر الدولية من خلال مناطق تجارة حرة لأكثر من 3 مليارات مستهلك،تشمل دول الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة والعالم العربي والكوميسا وميركوسور وامريكا وتركيا وجميع الدول الافريقية والتي تمنح اعفاء جمركي كامل.
وأشار الوكيل إلى أن رجال الأعمال الألمان يمكنهم توفير المدخلات الصناعية للتصنيع المحلي المشترك، ومعًا يمكننا زيادة الصادرات المشتركة إلى دول ثالثة من خلال التعاقد من الباطن أو التجميع أوالاستثمارات ذات القيمة المضافة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأكد يمكننا تنفيذ مشروعات في أفريقيا حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من عشرة مليارات دولار في 21 دولة أفريقية خلال الـ 6 سنوات الماضية، معظمها معنا اليوم. كما يمكننا العمل معاً على إعادة إعمار العراق وليبيا وسوريا والسودان واليمن
وأضاف الوكيل علينا أن نعمل معًا على خلايا الهيدروجين، حيث تمتلك ألمانيا التكنولوجيا وتمتلك مصر السوق والإرادة السياسية، خاصة مع استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) العام الماضي.
من جانبه أعرب الدكتور بيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعه العربية الالمانية عن تقديره لعقد اللقاء مع اتحاد الغرف التجارية المصرية بحضور عددا من رجال الأعمال المصريين المتميزين، مشيرا إلى حرص الغرفة للتعاون مع الاتحاد في مختلف المجالات.
أ ش أ
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