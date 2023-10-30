الوكيل يدعو رجال الأعمال الألمان لزيادة استثماراتهم في السوق المصري

MENAFN - Al-Borsa News) دعا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط واتحاد الغرف الافريقية أحمد الوكيل رجال الأعمال الألمان للاستثمار، وإقامة علاقات تجارية مشتركة مع نظرائهم في مصر .

وأضاف خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية اليوم للوفد التجاري والاستثماري الالماني الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة الوزير الاتحادي الالماني السابق الدكتور بيتر رامز اور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية أن الدستور المصري ينص على أن اقتصاد السوق الحر والقطاع الخاص هما السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة .

وأضاف أن مصر تعمل وبشكل متسارع لخلق مناخ اعمال جاذب للاستثمار يعتمد علي تحديث القوانين واللوائح والبنية التحتية وتتبني برنامج شامل للأصلاح الاقتصادي حيث تستطيع المانيا توفير التقنيات والألات والمعدات اللازمة لتنفيذ المشاريع القومية الضخمة التي تتبناها الحكومة.

وتابع الوكيل مصر اليوم هي أرض الفرص في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة والبنية التحتية والزراعة والمشروعات العملاقة والسياحة وغيرها.

وأكد أن الجانب الالماني يمكنه الاستفادة من موقع مصر المتميز باعتبارها مفترق طرق للتجارة العالمية، والاستفادة من ارتباطات مصر الدولية من خلال مناطق تجارة حرة لأكثر من 3 مليارات مستهلك،تشمل دول الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة والعالم العربي والكوميسا وميركوسور وامريكا وتركيا وجميع الدول الافريقية والتي تمنح اعفاء جمركي كامل.

وأشار الوكيل إلى أن رجال الأعمال الألمان يمكنهم توفير المدخلات الصناعية للتصنيع المحلي المشترك، ومعًا يمكننا زيادة الصادرات المشتركة إلى دول ثالثة من خلال التعاقد من الباطن أو التجميع أوالاستثمارات ذات القيمة المضافة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

وأكد يمكننا تنفيذ مشروعات في أفريقيا حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من عشرة مليارات دولار في 21 دولة أفريقية خلال الـ 6 سنوات الماضية، معظمها معنا اليوم. كما يمكننا العمل معاً على إعادة إعمار العراق وليبيا وسوريا والسودان واليمن

وأضاف الوكيل علينا أن نعمل معًا على خلايا الهيدروجين، حيث تمتلك ألمانيا التكنولوجيا وتمتلك مصر السوق والإرادة السياسية، خاصة مع استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) العام الماضي.

من جانبه أعرب الدكتور بيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعه العربية الالمانية عن تقديره لعقد اللقاء مع اتحاد الغرف التجارية المصرية بحضور عددا من رجال الأعمال المصريين المتميزين، مشيرا إلى حرص الغرفة للتعاون مع الاتحاد في مختلف المجالات.





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