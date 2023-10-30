تحالف مصرى أجنبى يتفاوض مع التنمية الحضرية لتطوير 185 فدانًا بكفر الشيخ بالشراكة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) صديق: الصندوق يتلقى طلبات من شركات خليجية لتطوير مشروعات عمرانية بالشراكة
قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، إنه جارى التفاوض مع تحالف يضم 4 شركات مصرية وخليجية وصينية لتطوير 185 فدانا بمحافظة كفر الشيخ لإقامة مشروع سكنى فندقى تجارى، بإجمالى استثمارات متوقعة 50 مليار جنيه.
وأضاف صديق لـ”البورصة”، أنه جار دراسة كافة العروض المتاحة وسيتم البت فيها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المشروع سيتم تنفيذه بالشراكة ويمتلك الصندوق 75 فدانا والمساحة المتبقية مملوكة لمحافظة كفر الشيخ.
وأشار إلى أن صندوق التنمية الحضرية يمتلك محفظة كبيرة من الأراضى بأنشطة متنوعة ما بين سكنى وتجارى وتعليمى وترفيهى، وسيتم تطوير جزء منها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال صديق إنه جارى التفاوض مع وزارة قطاع الأعمال العام للدخول فى شراكة لإنشاء مدرسة دولية فى منطقة مدينة نصر على مساحة 16 ألف متر مربع، باستثمارات تصل لنحو 400 مليون جنيه، فى إطار خطتها لاستغلال عدد من قطع الأراضى المتاحة.
وأضاف أن الصندوق يتلقى عدة طلبات من شركات استثمارية خليجية ترغب فى إتمام شراكات مع الصندوق لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة سواء سكنى أو تجارى، وجارى دراسة كل العروض المتاحة.
وقال صديق، إن حجم الأعمال المكلف بها صندوق التنمية الحضرية على مستوى الجمهورية يبلغ 1.1 تريليون جنيه، موزعة على مشروعات بالقاهرة التاريخية وتطوير عواصم المحافظات، بخلاف تطوير العشوائيات والأسواق.
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