تحالف مصرى أجنبى يتفاوض مع التنمية الحضرية لتطوير 185 فدانًا بكفر الشيخ بالشراكة - جريدة البورصة

قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، إنه جارى التفاوض مع تحالف يضم 4 شركات مصرية وخليجية وصينية لتطوير 185 فدانا بمحافظة كفر الشيخ لإقامة مشروع سكنى فندقى تجارى، بإجمالى استثمارات متوقعة 50 مليار جنيه.

وأضاف صديق لـ”البورصة”، أنه جار دراسة كافة العروض المتاحة وسيتم البت فيها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المشروع سيتم تنفيذه بالشراكة ويمتلك الصندوق 75 فدانا والمساحة المتبقية مملوكة لمحافظة كفر الشيخ.

وأشار إلى أن صندوق التنمية الحضرية يمتلك محفظة كبيرة من الأراضى بأنشطة متنوعة ما بين سكنى وتجارى وتعليمى وترفيهى، وسيتم تطوير جزء منها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال صديق إنه جارى التفاوض مع وزارة قطاع الأعمال العام للدخول فى شراكة لإنشاء مدرسة دولية فى منطقة مدينة نصر على مساحة 16 ألف متر مربع، باستثمارات تصل لنحو 400 مليون جنيه، فى إطار خطتها لاستغلال عدد من قطع الأراضى المتاحة.

وأضاف أن الصندوق يتلقى عدة طلبات من شركات استثمارية خليجية ترغب فى إتمام شراكات مع الصندوق لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة سواء سكنى أو تجارى، وجارى دراسة كل العروض المتاحة.

وقال صديق، إن حجم الأعمال المكلف بها صندوق التنمية الحضرية على مستوى الجمهورية يبلغ 1.1 تريليون جنيه، موزعة على مشروعات بالقاهرة التاريخية وتطوير عواصم المحافظات، بخلاف تطوير العشوائيات والأسواق.