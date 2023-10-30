Tuesday, 31 October 2023 08:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحالف مصرى أجنبى يتفاوض مع التنمية الحضرية لتطوير 185 فدانًا بكفر الشيخ بالشراكة - جريدة البورصة

10/30/2023 11:00:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) صديق: الصندوق يتلقى طلبات من شركات خليجية لتطوير مشروعات عمرانية بالشراكة

قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، إنه جارى التفاوض مع تحالف يضم 4 شركات مصرية وخليجية وصينية لتطوير 185 فدانا بمحافظة كفر الشيخ لإقامة مشروع سكنى فندقى تجارى، بإجمالى استثمارات متوقعة 50 مليار جنيه.

وأضاف صديق لـ”البورصة”، أنه جار دراسة كافة العروض المتاحة وسيتم البت فيها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المشروع سيتم تنفيذه بالشراكة ويمتلك الصندوق 75 فدانا والمساحة المتبقية مملوكة لمحافظة كفر الشيخ.

وأشار إلى أن صندوق التنمية الحضرية يمتلك محفظة كبيرة من الأراضى بأنشطة متنوعة ما بين سكنى وتجارى وتعليمى وترفيهى، وسيتم تطوير جزء منها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال صديق إنه جارى التفاوض مع وزارة قطاع الأعمال العام للدخول فى شراكة لإنشاء مدرسة دولية فى منطقة مدينة نصر على مساحة 16 ألف متر مربع، باستثمارات تصل لنحو 400 مليون جنيه، فى إطار خطتها لاستغلال عدد من قطع الأراضى المتاحة.

وأضاف أن الصندوق يتلقى عدة طلبات من شركات استثمارية خليجية ترغب فى إتمام شراكات مع الصندوق لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة سواء سكنى أو تجارى، وجارى دراسة كل العروض المتاحة.

وقال صديق، إن حجم الأعمال المكلف بها صندوق التنمية الحضرية على مستوى الجمهورية يبلغ 1.1 تريليون جنيه، موزعة على مشروعات بالقاهرة التاريخية وتطوير عواصم المحافظات، بخلاف تطوير العشوائيات والأسواق.

MENAFN30102023000202011048ID1107339396

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث