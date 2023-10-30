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مصرع 17 شخصاً وأكثر من 70 مفقوداً في غرق مركب نهري في نيجيريا

10/30/2023 9:20:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت السلطات النيجيرية الإثنين أنّ 17 شخصاً لقوا مصرعم ولا يزال أكثر من 70 آخرين في عداد المفقودين إثر غرق مركب في نهر في شمال شرق البلاد السبت كان على متنه على وجه الخصوص تجّار محليّون.

ويُعتبر النقل النهري في نيجيريا وسيلة نقل أساسية لكنّ الحوادث تكثر في الممرّات المائية التي عادة ما تفتقر إلى التنظيم، وبخاصة خلال موسم الأمطار، في ظلّ عدم صيانة القوارب كما ينبغي وتحميلها في غالب الأحيان بأكثر من طاقتها.

وبحسب السلطات فإنّ القارب النهري كان يقلّ حوالي 100 شخص، بينهم تجّار وأطفال، حين انقلب السبت في ولاية تارابا بينما كان في طريقه إلى سوق تجارية في بلدة مايو رانيوا، بمنطقة كاريم لاميدو.
وقال لوكالة فرانس برس لادان أيوبا رئيس الفرع المحلّي لوكالة إدارة الطوارئ النيجيرية إنّ "73 شخصاً فُقدوا في الحادث وتمّ انتشال 17 جثة من النهر".

وأضاف أنّه "تم إنقاذ 14 راكباً. كان هناك 104 أشخاص على متن المركب"، محذّراً في الوقت نفسه من أنّ هذا الرقم ليس دقيقاً بسبب عدم وجود قائمة بالركاب.

من جهته، قال بريسون بن، المتحدّث باسم وكالة إدارة الطوارئ بولاية تارابا، إنّ فرق البحث والإنقاذ تواصل العمل على انتشال المزيد من الجثث.

وفي وقت سابق من أكتوبر، غرق في ولاية كيبي في شمال غرب نيجيريا قارب على متنه 50 شخصاً اعتُبر 40 منهم في عداد المفقودين وترجّح السلطات المحلية أن يكونوا قد لقوا مصرعهم غرقاً.

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