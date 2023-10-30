المتّهم بطعن طفل مسلم حتى الموت في الولايات المتحدة يدفع ببراءته

دفع الإثنين رجل يبلغ 71 عاماً متّهم بقتل طفل فلسطيني-أمريكي طعنا حتى الموت، ببراءته من التّهم الموجّهة إليه في الجريمة التي وقعت في ولاية إلينوي وربطتها الشرطة بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

ويواجه جوزيف تشوبا تهماً بالقتل والشروع في القتل وجرائم كراهية على صلة بالجريمة التي وقعت في 14 أكتوبر وأسفرت عن مقتل الطفل وديع الفيوم البالغ ستّ سنوات وإصابة والدته حنان شاهين (32 عاماً) بجروح خطيرة.

ودفع تشوبا ببراءته من كلّ التّهم الموجّهة إليه لدى مثوله الإثنين أمام محكمة في إلينوي قرّرت تمديد توقيفه حتى الثامن من يناير، موعد الجلسة المقبلة.

ووفقاً لمكتب مأمور الأمن (شريف) في مقاطعة ويل، فقد استهدف المشتبه به ضحيتيه "بسبب كونهما مسلمين وبسبب النزاع الدائر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين".

وأضاف أنّ تشوبا وهو مالك المنزل الذي تقطنه شاهين، طعن الطفل 26 مرة.

ودان الرئيس الأمريكي جو بايدن الجريمة التي وصفها بأنها "عمل كراهية مروع" و"يتعارض مع قيم" الولايات المتحدة.

وقال بايدن إن "أسرة الطفل الفلسطينية المسلمة جاءت إلى الولايات المتحدة سعياً وراء ما نسعى إليه جميعاً ملاذ للعيش والتعلم والصلاة بسلام".

وأضاف "كأمريكيين، يجب أن نتّحد ونرفض الإسلاموفوبيا وجميع أشكال التعصب والكراهية".

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