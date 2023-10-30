عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمواصلة الطيران الإسرائيلي ومدفعيته القصف العنيف على جميع مناطق قطاع غزة، ليلة الثلاثاء، ما أدى لمقتل وإصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين.

وأضافت المصادر أن الطيران الإسرائيلي أغار على بناية مكونة من 4 طوابق في حي الزيتون جنوب شرق غزة ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وأسفر قصف لدراجة نارية في خان يونس، جنوب القطاع عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بجروح.

وشهدت مناطق بيت حانون وبيت لاهيا والعطاطرة وشمال غرب مدينة غزة قصفا عنيفا من قبل الطيران الإسرائيلي.

كما شهدت مناطق في البريج وشرق خان يونس وشرق رفح غارات إسرائيلية وقصفا مدفعيا.

وواصل طيران الاستطلاع الإسرائيلي التحليق بشكل مكثف في سماء غزة، هذا إلى جانب إطلاق قنابل مضيئة على معظم أنحاء القطاع.

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