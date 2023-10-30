قصف إسرائيلي لمنزل في غزة يودي بحياة 14 فلسطينياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
قتل 14 فلسطينيا مساء الإثنين، بعد قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن 14 قتيلا فلسطينيا وصلوا إلى مستشفى الأقصى في دير البلح بعد قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلا يعود لعائلة حمدان في منطقة الدعوة بمخيم النصيرات.
وأوضحت الوكالة الفلسطينية أن المنزل الذي تعرض للقصف كان يضم نازحين ، وأوضحت أن القتلى من عائلتي المقوسي والبكري الذين نزحوا من شمال قطاع غزة.
ووسعت إسرائيل الإثنين هجومها العسكري بشكل أعمق في شمال قطاع غزة، حيث أعربت الأمم المتحدة والطاقم الطبي التابع لها عن مخاوفهم من استهداف القصف الإسرائيلي مناطق أقرب إلى المستشفيات، حيث لجأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين إليها كمأوى إلى جانب آلاف الجرحى.وتجاوز عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحماس 8000، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وفي الضفة الغربية، قُتل أكثر من 110 فلسطينيين في أعمال عنف وغارات إسرائيلية.
كذلك قُتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين في عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر، والتي قامت بأسر 239 إسرائيليا ونقلتهم إلى غزة.
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