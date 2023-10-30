قصف إسرائيلي لمنزل في غزة يودي بحياة 14 فلسطينياً

قتل 14 فلسطينيا مساء الإثنين، بعد قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن 14 قتيلا فلسطينيا وصلوا إلى مستشفى الأقصى في دير البلح بعد قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلا يعود لعائلة حمدان في منطقة الدعوة بمخيم النصيرات.

وأوضحت الوكالة الفلسطينية أن المنزل الذي تعرض للقصف كان يضم نازحين ، وأوضحت أن القتلى من عائلتي المقوسي والبكري الذين نزحوا من شمال قطاع غزة.

ووسعت إسرائيل الإثنين هجومها العسكري بشكل أعمق في شمال قطاع غزة، حيث أعربت الأمم المتحدة والطاقم الطبي التابع لها عن مخاوفهم من استهداف القصف الإسرائيلي مناطق أقرب إلى المستشفيات، حيث لجأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين إليها كمأوى إلى جانب آلاف الجرحى.وتجاوز عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحماس 8000، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وفي الضفة الغربية، قُتل أكثر من 110 فلسطينيين في أعمال عنف وغارات إسرائيلية.

كذلك قُتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين في عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر، والتي قامت بأسر 239 إسرائيليا ونقلتهم إلى غزة.

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