اليونيسف: منشآت المياه في غزة معطلة بسبب النقص الحاد في الوقود

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن النقص الحاد في الوقود في قطاع غزة يؤثر بالفعل على إمدادات المياه للسكان.

وقالت رئيسة المنظمة، كاثرين راسل، في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يوم الاثنين: "هناك محطة واحدة فقط لتحلية المياه تعمل بسعة 5% فقط، في حين أن جميع محطات معالجة مياه الصرف الست في غزة لا تعمل الآن بسبب نقص الوقود أو الطاقة".

وأضافت راسل أنها ناشدت مجلس الأمن أن يتبنى على الفور قرارا يذكر الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.



ويشمل ذلك وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وحتى الآن، فشلت جميع المحاولات التي بذلتها أقوى هيئة في الأمم المتحدة لتمرير قرار يركز على العمل الإنساني. وفشلت محاولة واعدة في مجلس الأمن لإصدار قرار بخصوص الحرب في غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (فيتو).

وفي أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس في المنطقة الحدودية في 7 أكتوبر، أغلقت إسرائيل قطاع غزة. ومنذ ذلك الحين، لم تصل سوى كميات صغيرة من المساعدات المتفرقة إلى المنطقة الساحلية عبر معبر رفح الحدودي من مصر.

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