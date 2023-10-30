الاحتلال يطلب من المجندة عدم إجراء مقابلات صحفية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت القناة 13 العبرية ، فجر اليوم الثلاثاء، ان جيش الاحتلال والشاباك
طلب من المجندة التي زعموا تحريرها من غزة عدم إجراء أي مقابلة صحفية خوفًا من وقوعها في أخطاء.
وفي وقت سابق ، زعم جيش الاحتلال تحرير سراح المجندة العقيد أوري مجيديش، خلال عملية برية، بعد أن اختطفتها حركة حماس بتاريخ 7/10.
ولم يذكر الاحتلال أي تفاصيل عن الكيفية التي تم فيها تحرير الأسيرة.
ويأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من إذاعة حماس فيديو تتحدث فيه محتجزة إسرائيلية هاجمت حكومتها مطالبة بالعمل على إطلاق سراح جميع الأسرى، وهو ما اعتبرته إسرائيل دعاية نفسية.
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