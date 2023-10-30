الاحتلال يطلب من المجندة عدم إجراء مقابلات صحفية

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت القناة 13 العبرية ، فجر اليوم الثلاثاء، ان جيش الاحتلال والشاباكطلب من المجندة التي زعموا تحريرها من غزة عدم إجراء أي مقابلة صحفية خوفًا من وقوعها في أخطاء.

وفي وقت سابق ، زعم جيش الاحتلال تحرير سراح المجندة العقيد أوري مجيديش، خلال عملية برية، بعد أن اختطفتها حركة حماس بتاريخ 7/10.

ولم يذكر الاحتلال أي تفاصيل عن الكيفية التي تم فيها تحرير الأسيرة.

ويأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من إذاعة حماس فيديو تتحدث فيه محتجزة إسرائيلية هاجمت حكومتها مطالبة بالعمل على إطلاق سراح جميع الأسرى، وهو ما اعتبرته إسرائيل دعاية نفسية.

