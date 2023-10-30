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نشمي أردني !

10/30/2023 7:23:57 PM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - استحق الطالب الأردني في جامعة أوهايو الأميركية إبراهيم المهايرة لقب "النشمي" لمبادرته بتوضيح حقيقة عدوان شراذم الاحتلال على غزة، لزملائه في الجامعة.

وتاليا الفيديو:



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