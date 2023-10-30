نشمي أردني !

نشمي أردني !
التاريخ
10/30/2023 7:23:57 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - استحق الطالب الأردني في جامعة أوهايو الأميركية إبراهيم المهايرة لقب "النشمي" لمبادرته بتوضيح حقيقة عدوان شراذم الاحتلال على غزة، لزملائه في الجامعة.
وتاليا الفيديو:
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