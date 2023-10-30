مجلس إدارة «ديوا» يناقش البيانات المالية 10 نوفمبر

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ((ديوا)) أن مجلس إدارتها سيناقش البيانات المالية للشركة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2023، وذلك في اجتماعه الذي سيعقد يوم 10 نوفمبر 2023. ووفق إفصاح لسوق دبي، أشارت الهيئة إلى أن مجلس الإدارة سيناقش أيضاً في الاجتماع مسائل الأعمال الأخرى.

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