مجلس إدارة «ديوا» يناقش البيانات المالية 10 نوفمبر

مجلس إدارة «ديوا» يناقش البيانات المالية 10 نوفمبر
التاريخ
10/30/2023 7:23:47 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ((ديوا)) أن مجلس إدارتها سيناقش البيانات المالية للشركة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2023، وذلك في اجتماعه الذي سيعقد يوم 10 نوفمبر 2023. ووفق إفصاح لسوق دبي، أشارت الهيئة إلى أن مجلس الإدارة سيناقش أيضاً في الاجتماع مسائل الأعمال الأخرى.
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