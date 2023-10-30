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إفصاحات

10/30/2023 7:23:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

● أعلنت شركة الاتحاد العقارية أن مجلس إدارتها سيناقش بياناتها المالية غير المدققة للربع الثالث من العام المالي 2023، وذلك خلال اجتماعه المزمع انعقاده غداً الأربعاء. ووفقاً لبيان الشركة، سيناقش مجلس الإدارة خلال اجتماعه أيضاً الأمور التشغيلية والروتينية للشركة، بالإضافة لقرارات مجلس الإدارة المتخذ بالتمرير.

● أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية أن مجلس إدارتها سيناقش البيانات المالية للشركة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2023، وذلك خلال اجتماعه الذي سيعقد غداً الأربعاء. ووفق إفصاح لسوق أبوظبي، أشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة سيناقش أيضاً خلال الاجتماع بعض الأمور الإدارية الخاصة بالشركة.

● أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة أن مجلس إدارتها سيناقش البيانات المالية للشركة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2023، وذلك خلال اجتماعه يوم 2 نوفمبر 2023. ووفق إفصاح لسوق أبوظبي، أشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة سيناقش أيضاً خلال الاجتماع مسائل الأعمال الأخرى.

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