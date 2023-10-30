«الواحة كابيتال» تعيّن «بي إتش إم كابيتال» مزود سيولة

أعلنت شركة الواحة كابيتال عن تعيين ((بي إتش إم كابيتال)) كمزود سيولة لأسهمها، وذلك بعد حصولها على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال محمد حسين النويس مدير الإدارة لشركة ((الواحة كابيتال)): ((يسرنا أن نعلن عن تعيين ((بي إتش إم كابيتال)) كمزود سيولة. سيعزز هذا التعاون الاستراتيجي، استقرار حركة أسهم الشركة، ويوفر نقاطاً سعرية موثوقة لمستثمرينا.

كما أن هذه الخطوة ستعزز مستوى الثقة في السوق، ما يتيح فرص نمو أفضل على المدى الطويل. وستسهل هذه الشراكة أيضاً وصول المستثمرين الإقليميين والدوليين، إلى أسهمنا وتداولها بسلاسة بجانب دورها في تنويع قاعدة مستثمرينا، وترسيخ حضورنا في سوق الأسهم)).

وبصفتها مزود سيولة معتمداً، ستوفر ((بي إتش إم كابيتال)) خدمات السيولة لأسهم الواحة كابيتال، اعتباراً من 30 أكتوبر 2023. ومن شأن ذلك أن يشجع على تداول أسهم ((الواحة كابيتال))، مع التخفيف من حركتها العشوائية، نتيجة اختلال التوازن في تداولات السهم بيعاً وشراءً. بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير خدمات السيولة سيعزز ثقة المساهمين في أسهم ((الواحة كابيتال))، من خلال تخفيف التأثير المحتمل لتقلبات السوق، وبالتالي، الحفاظ على مستويات سعرية منطقية.