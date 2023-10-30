مدير تنفيذي جديد لمجموعة «سيتي» الإمارات

أعلنت مجموعة ((سيتي)) المصرفية عن تعيين ماريا إيفانوفا في منصب المدير التنفيذي لدى ((سيتي)) في الإمارات. وستتولى ماريا منصب المدير التنفيذي الرئيس لكافة فروع سيتي في الدولة، بما فيها فرع الإمارات العربية المتحدة المحلي لسيتي بنك إن. إيه. وسيتي جروب جلوبال ماركتس في مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى فروع سوق أبوظبي العالمي.

وبصفتها المدير التنفيذي في الإمارات، ستشرف ماريا إيفانوفا على جميع أعمال سيتي وعملياته، عبر كل فروع سيتي المحلية والأوفشور العاملة في الإمارات.