تجزئة القيمة الاسمية لأسهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» إلى 10 فلوس

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن إدارة المقاصة والتسوية والإيداع قامت بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم ((شركة أبوظبي الوطنية للفنادق)) من 1 درهم إلى 10 فلوس للسهم الواحد في النظام الآلي لإدارة المقاصة بعد جلسة تداول يوم الجمعة الماضي.

وقال السوق: ((إنه سيتم تحديث حسابات العملاء بمعادلة 10:1 وستكون الأسهم المذكورة قابلة للتداول ابتداء من 30 أكتوبر 2023)). وأعلنت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق أن مجلس إدارتها سيناقش البيانات المالية للربع الثالث، 8 نوفمبر 2023.