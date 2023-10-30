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تجزئة القيمة الاسمية لأسهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» إلى 10 فلوس

10/30/2023 7:23:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن إدارة المقاصة والتسوية والإيداع قامت بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم ((شركة أبوظبي الوطنية للفنادق)) من 1 درهم إلى 10 فلوس للسهم الواحد في النظام الآلي لإدارة المقاصة بعد جلسة تداول يوم الجمعة الماضي.

وقال السوق: ((إنه سيتم تحديث حسابات العملاء بمعادلة 10:1 وستكون الأسهم المذكورة قابلة للتداول ابتداء من 30 أكتوبر 2023)). وأعلنت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق أن مجلس إدارتها سيناقش البيانات المالية للربع الثالث، 8 نوفمبر 2023.

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