تجزئة القيمة الاسمية لأسهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» إلى 10 فلوس

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن إدارة المقاصة والتسوية والإيداع قامت بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم ((شركة أبوظبي الوطنية للفنادق)) من 1 درهم إلى 10 فلوس للسهم الواحد في النظام الآلي لإدارة المقاصة بعد جلسة تداول يوم الجمعة الماضي.
وقال السوق: ((إنه سيتم تحديث حسابات العملاء بمعادلة 10:1 وستكون الأسهم المذكورة قابلة للتداول ابتداء من 30 أكتوبر 2023)). وأعلنت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق أن مجلس إدارتها سيناقش البيانات المالية للربع الثالث، 8 نوفمبر 2023.
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