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«يورو وينجز» الألمانية تطلق رحلاتها المباشرة من برلين وشتوتغارت إلى دبي

10/30/2023 7:23:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((يورو وينجز)) الخطوط الاقتصادية التابعة لمجموعة ((لوفتهانزا))، عن انطلاق أولى رحلاتها المباشرة بين كل من ألمانيا ودبي، حيث حطت أولى الرحلات في دبي أول من أمس (29 أكتوبر)، وتبعتها رحلة ثانية أمس (30 أكتوبر)، لتربط دبي بالعاصمة برلين، وشتوتغارت، مركز صناعة السيارات في ألمانيا بمسار جوي مباشر دون توقف. ويتيح المساران الجديدان للمسافرين فرصة التنقل بين أوروبا والإمارات براحة ويسر مقابل تكلفة تناسب أغلب المسافرين، تبدأ من 879 درهماً للرحلات المتجهة إلى برلين، و719 درهماً للمتجهة إلى شتوتغارت، حيث تصل مدة الرحلة من دبي إلى كل من برلين وشتوتغارت ست ساعات تقريباً. وقد صُمم جدول الرحلات، بما يتناسب مع احتياجات المسافرين، حيث تصل بعد الظهيرة إلى دبي، ثم تنطلق إلى ألمانيا في أول المساء.

ويأتي إطلاق المسارات الجوية الجديدة لـ((يورو وينجز)) ليواكب الطلب المتزايد على خيارات أكثر راحة للسفر بين أوروبا ودبي، خصوصاً أن الإمارات تعرف بإمكاناتها السياحية المتنامية، التي تجعلها وجهة رئيسة للترفيه أو العمل للمسافرين من أوروبا. هذا ويتزامن إطلاق الرحلات الجديدة مع استعداد دبي لاستضافة عدد من الأحداث الدولية الكبرى، خلال الأشهر المقبلة، من أهمها مؤتمر الأطراف ((كوب 28)).

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