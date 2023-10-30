إطلاق حملة «تسوّق. امسح. احصل على الذهب» خلال مهرجان الأضواء

أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، بالتعاون مع ((مهرجان الأضواء في دبي)) وتحت رعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن إطلاق حملة مميزة للاحتفال بمهرجان الأضواء. وتأتي حملة ((تسوق، امسح، اربح الذهب)) لتقدم تجربة تسوق فريدة من نوعها للمقيمين والزوار على حد سواء.

ابتداءً من أول نوفمبر وحتى 15 منه، يمكن للمتسوقين المشاركة في هذه الحملة عند إنفاق 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة. عند التسوق سيحصل العملاء على فرصة لربح جوائز كبرى فقط عليهم مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) المتوفر في المتجر. وتهدف حملة ((تسوق. امسح. اربح الذهب)) إلى تعزيز تجربة تسوق العملاء، حيث تمنح 20 متسوقاً محظوظاً الفرصة للفوز بقيمة 5000 درهم من الذهب لكل رابح.

وقال بايجو كوريش، أمانة مجموعة مراكز التسوق في دبي الرئيس التنفيذي لشركة ((بي يو زد)) للاستشارات التسويقية والإدارية: ((مهرجان الأضواء هو فرصة للاحتفال. تهدف الحملة الترويجية التي تنظمها مجموعة مراكز التسوق في دبي إلى إحياء هذه القيم من خلال تجربة تسوق فريدة. نحن مسرورون بالشراكة مع (مهرجان الأضواء في دبي) ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لجعل هذا الموسم الاحتفالي أكثر خصوصية. إن هذه المبادرة هي طريقتنا لرد الجميل للمجتمع وجعل مهرجان الأضواء في دبي احتفالاً سحرياً ولا يُنسى)).

يقام السحب الرقمي بتاريخ 16 نوفمبر، وقامت مجموعة مراكز التسوق في دبي بالشراكة مع ((رافل تيك))، الشركة التكنولوجية الرائدة، لتنظيم عملية السحب الرقمي، ما يضمن النزاهة والشفافية في اختيار الفائزين.