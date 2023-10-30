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فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد يتعهد بمواصلة مكافحة العنصرية بعد فوزه بجائزة سقراطيس

10/30/2023 7:23:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


سيواصل فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد التحدث علنا ضد العنصرية على صعيد كرة القدم العالمية بعد حصوله على جائزة سقراطيس للعمل الإنساني اليوم
في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لمساهماته خارج الملعب.

تم تكريم فينيسيوس، الذي تعرض لإساءات عنصرية بانتظام في مباريات دوري الدرجة الأولى الإسباني خلال الموسمين الماضيين، لإنشاء مؤسسة تقوم ببناء المدارس في المناطق الفقيرة والاستثمار في التعليم في البرازيل.

وقال البرازيلي الذي تسلم الجائزة من أمير موناكو "سأظل قويا في الحرب ضد العنصرية.

"إنه لأمر محزن للغاية أن نتحدث عن العنصرية في الوقت الحاضر، ولكن علينا أن نواصل النضال حتى تقل معاناة الناس.
"سعيد جدا بالحصول على هذه الجائزة ومساعدة العديد من الأطفال في البرازيل.

"لم تكن لدي فرصة كبيرة للوصول إلى هنا سوى لانني جئت من حيث اتيت (البرازيل)، لذا يسعدني أن أساعد أكبر عدد ممكن من الأطفال حتى يتمكنوا من الحصول على فرصة".

وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عاما هو البرازيلي الوحيد ضمن المراكز العشرة الأوائل ضمن تصنيف الكرة الذهبية لهذا العام بعد أن سجل 23 هدفا في جميع المسابقات لريال الموسم الماضي.

وشارك المهاجم أيضا في تحية عاطفية لروح بيليه، أسطورة البرازيل الذي توفي في ديسمبر
من العام الماضي عن عمر يناهز 82 عاما.

وقال فينيسيوس "بيليه هو المعشوق بالنسبة لي وإذا كنت هنا اليوم فالفضل يرجع له.

"لقد وضع البرازيل عند مستوى مختلف والناس يحترمون اللاعبين البرازيليين بفضل الإرث العظيم الذي تركه".


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