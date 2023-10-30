الأرجنتيني مارتينيز يفوز بجائزة فرانس فوتبول لأفضل حارس مرمى في العالم

توج الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز بجائزة "القفاز الذهبي" لأفضل حارس مرمى في العالم اليوم خلال مراسم حفل ‏مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية العريقة لجوائز الأفضل في العالم ‏لعام 2023.‏

وجاء تتويج مارتينيز حارس مرمى استون فيلا الإنجليزي بالجائزة بعدما لعب دورا محوريا في تتويج بلاده الأرجنتين بلقب مونديال قطر 2022، لتحصد لقبها الأول في كاس العالم بعد غياب 36 عاما.

وتفوق مارتينيز على كل من ياسين بونو (الهلال)، تيبو كورتوا (ريال مدريد)، مايك ماينان (ميلان)، تير شتيجن (برشلونة)، إيدرسون (مانشستر سيتي) أندريه أونانا (مانشستر يونايتد)، آرون رامسديل (أرسنال)، دومينيك ليفاكوفيتش (فناربخشة)، برايس سامبا (لانس الفرنسي).

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