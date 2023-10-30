الأرجنتيني مارتينيز يفوز بجائزة فرانس فوتبول لأفضل حارس مرمى في العالم

(MENAFN
- Al-Bayan)
توج الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز بجائزة "القفاز الذهبي" لأفضل حارس مرمى في العالم اليوم خلال مراسم حفل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية العريقة لجوائز الأفضل في العالم لعام 2023.
وجاء تتويج مارتينيز حارس مرمى استون فيلا الإنجليزي بالجائزة بعدما لعب دورا محوريا في تتويج بلاده الأرجنتين بلقب مونديال قطر 2022، لتحصد لقبها الأول في كاس العالم بعد غياب 36 عاما.
وتفوق مارتينيز على كل من ياسين بونو (الهلال)، تيبو كورتوا (ريال مدريد)، مايك ماينان (ميلان)، تير شتيجن (برشلونة)، إيدرسون (مانشستر سيتي) أندريه أونانا (مانشستر يونايتد)، آرون رامسديل (أرسنال)، دومينيك ليفاكوفيتش (فناربخشة)، برايس سامبا (لانس الفرنسي).
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