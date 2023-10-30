النفط يهبط أكثر من 3% مع انحسار مخاوف من إمدادات الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الاثنين في ظل انحسار المخاوف من تأثير الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على الإمدادات من المنطقة وتزايد حذر المستثمرين قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 87.45 دولارا للبرميل بانخفاض 3.03 دولارات أي 3.35 بالمئة، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.23 دولار أي 3.78 بالمئة ليبلغ 82.31 دولار عند التسوية.

وصعد الخامان ثلاثة بالمئة يوم الجمعة بعدما كثفت إسرائيل عملياتها البرية في غزة، الأمر الذي عزز مخاوف اتساع نطاق الصراع في منطقة تشكل ثلث إنتاج النفط العالمي. لكن محللين قالوا إن هذا القلق بدأ يتلاشى اليوم الاثنين.

وينتظر المستثمرون ما ستسفر عنه اجتماعات السياسة النقدية في المركزي الأمريكي يوم الأربعاء ونتائج أرباح شركة التكنولوجيا الكبيرة أبل أملا في العثور على مؤشرات على أي تباطؤ اقتصادي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير، في حين من المقرر أن يراجع البنكان المركزيان في بريطانيا واليابان سياساتهما النقدية هذا الأسبوع أيضا.



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