الفرز بين قتلى القصف والوفيات الطبيعية.. بيانات مروّعة لأحد مستشفيات غزة



في مشرحة مستشفى "ناصر"، يقوم طبيب شرعي بفحص جثّة، ثمّ يلتقط صورة لها ويدوّن اسما والمكان الذي سقط فيه القتيل، في إجراء يهدف إلى إعداد سجلّ بـ"شهداء" الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل منذ 24 يوما.

ويقول ناهض أبو طعيمة، مدير مستشفى ناصر في خان يونس في جنوب قطاع غزة "بين منتصف الليل والظهيرة، وصل إلينا 17 شهيداً وخمس حالات وفاة طبيعية".

ويعرض على جهاز الكمبيوتر الخاص به برنامجاً تُدرج فيه أسماء "الشهداء" الذين قضوا في النزاع ضمن تبويب خاص، بينما تُدرج أسماء الوفيات الأخرى في تبويب آخر.

ويضيف "يكتب الطبيب الشرعي تقريراً كاملاً ويقوم بختمه وإرساله إلى قسم خدمات المرضى الذي يقوم بدوره بإدخال البيانات في سجلّ إلكتروني مرتبط بوزارة الصحة".

في 26 أكتوبر، نشرت الوزارة التابعة لحركة حماس قائمة بأسماء حوالى سبعة آلاف فلسطيني قتلوا منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل في السابع في أكتوبر. ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 8300، غالبيتهم من المدنيين.

ووفق السلطات الإسرائيلية، سقط أكثر من 1400 قتيل في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، في هجوم حماس الذي بدأ في السابع من أكتوبر، معظمهم مدنيون.

وسعت وزارة الصحة من خلال نشر اللائحة إلى إثبات مصداقيّتها بعدما شكّك الرئيس الأمريكي جو بايدن في عدد القتلى الفلسطينيين الذي أعلنته في هذه الحرب.

وباستخدام المعلومات التي يرسلها الأطباء الشرعيون، يقوم موظفو مكتب إدارة المرضى بملء استمارة تحتوي على التفاصيل المرتبطة بكل "شهيد" قبل إدخال المعلومات في قاعدة البيانات الالكترونية.

ويشير أبو طعيمة إلى أنّ "حالات الوفاة الطبيعية لا يتمّ نقلها إلى المشرحة، إلا في حال كانت هناك شبهة جنائية".



من جهة أخرى، يُسجّل بعض ضحايا الغارات على أنّهم "مجهولون"، حتى يتعرّف عليهم أحد من ذويهم، ليتم بعد ذلك تحديث البيانات عبر تسجيل أسمائهم.

بالنسبة إلى رزق أبو روك (24 عاماً) وهو مسعف في جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني، أصبح نقل قتلى وجرحى القصف الإسرائيلي إلى مستشفى ناصر أمراً روتينياً منذ بداية الحرب. لكنه بالتأكيد لم يكن محضّرا للرعب الذي عاشه في 22 أكتوبر.

بعد ورود بلاغ عن قصف مقهى في شارع جلال في خان يونس، هرع أبو روك إلى المكان بسيارة إسعاف بينما كان الخوف يعتمل صدره لمعرفته أنّ والده وائل أبو روك (48 عاماً) وأفراداً آخرين من عائلته لجأوا إلى هناك.

ويقول "كنت على يقين أنني سأذهب لحمل إنسان عزيز علي، وحصل ما كنت أخشاه".

عند وصوله إلى المكان، توجّب عليه الاعتناء بشخص مصاب إصابة بالغة، فقدّم له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المستشفى.

ويضيف "في المستشفى، هرعت إلى وحدة العناية المركّزة فوجدت والدي. كانت إصابته في الرأس. علمت أنه شهيد بمجرّد أن رأيته". ويتابع "لم أتمالك نفسي، فقدت أعصابي، أخرجني الممرّضون من الغرفة لأهدأ".

وعندما استعاد هدوءه، عاد إلى غرفة الطوارئ ليرى ما إذا كان لديه أيّ أقارب آخرين بين القتلى.

ويقول "وجدتهم واحداً تلو الآخر، أجناد، جمال وطلال أبو روك ومحمد أبو رجيلة وأحمد قديح. جميعهم استشهدوا إلى جانب عشرة آخرين".

نُقلت جثثهم إلى المشرحة لفحصها من الطبيب الشرعي، قبل إضافتها إلى بيانات مستشفى ناصر.

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