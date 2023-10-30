كيف رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مطالبته بوقف إطلاق النار في غزة؟



رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، بشدة وقف إطلاق النار مع حماس في خطاب ألقاه أمام الصحفيين.

وقال نتنياهو : "مثلما لم توافق الولايات المتحدة على وقف إطلاق النار بعد قصف بيرل هاربر أو بعد الهجوم الإرهابي في 11/9، فإن إسرائيل لن توافق على وقف الأعمال العدائية مع حماس بعد الهجمات المروعة في 7 أكتوبر".

وقال نتنياهو، :"إن الدعوات إلى وقف إطلاق النار هي دعوات لإسرائيل للاستسلام لحماس، والاستسلام للإرهاب، والاستسلام للهمجية. هذا لن يحدث ... يقول الكتاب المقدس إنه يوجد وقت للسلام ووقت للحرب. هذا هو وقت الحرب، الحرب من أجل مستقبل مشترك".

ودعا نتنياهو جميع الدول المتحضرة إلى الوقوف مع إسرائيل في المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن وفي رسم خط فاصل بين قوى الحضارة والقوى الهمجية.





وأضاف :"إنه وقت للجميع ليقرروا أين موقفهم" .

اقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تحذّر : الترتيب الراهن لإدخال مساعدات إلى غزة محكوم بالفشل

نتنياهو: وقف إطلاق النار سيكون بمثابة استسلام إسرائيل لحماس

الفرز بين قتلى القصف والوفيات الطبيعية.. بيانات مروّعة لأحد مستشفيات غزة

تركيا تدين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة

إسرائيل تصدر أعلى مستوى تحذير من السفر إلى داغستان الروسية

تركيا تدين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة

البيت الأبيض "واثق" من زيادة المساعدات الى غزة الى 100 شاحنة يوميا





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز