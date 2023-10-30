إسرائيل تصدر أعلى مستوى تحذير من السفر إلى داغستان الروسية

(MENAFN
- Al-Bayan)
رفعت إسرائيل الاثنين تحذيرها بشأن منطقة شمال القوقاز الروسية إلى المستوى الرابع وهو الأعلى ،وناشدت مواطنيها بالمغادرة عقب هجوم من جانب حشد من الجماهير الأحد في أحد مطارات داغستان.
وقال بيان مشترك من مجلس الأمن الوطني ووزارة الخارجية أنه بسبب مخاوف بشأن حادث الأمس والقلق إزاء تكراره ، يتعين على المواطنين الإسرائيليين تجنب هذه المناطق ويتعين على أولئك الموجودين هناك المغادرة ، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" .
كان حشد من الجماهير دخل إلى أحد المطارات في العاصمة الداغستانية "محج قلعة"، يوم الأحد، وهاجموا بعنف الأشخاص الذين وصلوا على متن طائرة قادمة من إسرائيل.
ووفقا للسلطات، فقد أصيب 20 شخصا في أعمال العنف، بينهم عدد من أفراد الشرطة.
وذكر الركاب أنهم تعرضوا للرشق بالحجارة. وأطلقت الشرطة نيراناً تحذيرية. وأثارت الهجمات حالة من الذعر على المستوى الدولي.
وتم الآن تحويل الرحلات الجوية القادمة من تل أبيب إلى مطارات روسية أخرى في أقاليم آمنة.
يذكر أن القيادة في داغستان أعلنت عن التضامن مع الفلسطينيين في ضوء الوضع في الشرق الأوسط.
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