إسرائيل تصدر أعلى مستوى تحذير من السفر إلى داغستان الروسية



رفعت إسرائيل الاثنين تحذيرها بشأن منطقة شمال القوقاز الروسية إلى المستوى الرابع وهو الأعلى ،وناشدت مواطنيها بالمغادرة عقب هجوم من جانب حشد من الجماهير الأحد في أحد مطارات داغستان.

وقال بيان مشترك من مجلس الأمن الوطني ووزارة الخارجية أنه بسبب مخاوف بشأن حادث الأمس والقلق إزاء تكراره ، يتعين على المواطنين الإسرائيليين تجنب هذه المناطق ويتعين على أولئك الموجودين هناك المغادرة ، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" .

كان حشد من الجماهير دخل إلى أحد المطارات في العاصمة الداغستانية "محج قلعة"، يوم الأحد، وهاجموا بعنف الأشخاص الذين وصلوا على متن طائرة قادمة من إسرائيل.

ووفقا للسلطات، فقد أصيب 20 شخصا في أعمال العنف، بينهم عدد من أفراد الشرطة.

وذكر الركاب أنهم تعرضوا للرشق بالحجارة. وأطلقت الشرطة نيراناً تحذيرية. وأثارت الهجمات حالة من الذعر على المستوى الدولي.

وتم الآن تحويل الرحلات الجوية القادمة من تل أبيب إلى مطارات روسية أخرى في أقاليم آمنة.

يذكر أن القيادة في داغستان أعلنت عن التضامن مع الفلسطينيين في ضوء الوضع في الشرق الأوسط.

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