روسيا تعرض منزل زيلينسكي للبيع في مزاد علني

عرضت السلطات الروسية منزلاً تملكه عائلة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لقضاء العطلات في شبه جزيرة القرم للبيع بالمزاد، حسبما قالت وكالة أنباء «تاس» الروسية اليوم.

وتم بيع الشقة التي تبلغ مساحتها 120 متراً مربعاً في منتجع يالطا الفاخر جنوب شبه الجزيرة مقابل 44.3 مليون روبل (480 ألف دولار)، أي ضعف المبلغ الذي بدأ به المزاد تقريباً. ولم يشارك في المزاد على المنزل سوى شخصين فقط.

وكانت زوجة زيلينسكي أولينا هي المالكة الرسمية السابقة، وقد اشترت الشقة عام 2013 قبل عام من ضم روسيا شبه جزيرة القرم. وفي ذلك الوقت كان زيلينسكي لا يزال يعمل ممثلاً.

وتتكون الشقة من ثلاث غرف وتطل على البحر الأسود وقصر ليفاديا، المقر الصيفي لنيكولاس الثاني، آخر قيصر لروسيا.

وتمت مصادرة الشقة في وقت سابق من العام الجاري بعد تغيير في القانون أقره برلمان القرم بالإجماع.

وأفادت تقارير بأن بعض عائدات بيع الشقة ستستخدم في حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وقالت المشترية، أولجا ليبوفيتسكايا، لبوابة «ماش» الإخبارية، إنها اشترت الشقة بسبب موقعها ومناخ شبه جزيرة القرم، وليس بسبب تاريخها.

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