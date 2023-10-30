3 جلسات نقاشيّة من مجمع اللّغة العربيّة في «الشّارقة للكتاب»

يُشارك مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة في فعاليات الدّورة 42 من معرض الشّارقة الدّولي للكتاب 2023، الذي يُعقد في مركز إكسبو، وتنظّمه هيئة الشّارقة للكتاب، خلال الفترة من 1 – 12 نوفمبر 2023، تحت شعار «نتحدّث كُتُباً».



ويعقد المجمع خلال مشاركته في الحدث 3 جلسات نقاشيّة، حول مواضيع متنوّعة، تشمل واقع اللّغة العربيّة في أوروبّا، والاستفادة من المعجم اللّغويّ التّاريخيّ، وتجربة الطّلاب البولنديّين في مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة، بمشاركة العديد من الشّخصيّات والمتحدّثين البارزين.

وأكّد الدّكتور امحمد صافي المستغانمي، أمين عامّ مجمع اللّغة العربيّة بالشارقة، أهمّيّة وجود المجمع في هذا الحدث العالميّ الكبير، مشيراً إلى حرصه الدّائم على تعزيز فرص التّواصل والمشاركة الفاعلة في مختلف الأحداث المحليّة والعالميّة، انسجاماً مع رؤيته الرّامية إلى التّمكين للّغة العربيّة.

وتُعقد الجلسة الأولى يوم الخميس (2 نوفمبر) في «ملتقى 3»، في تمام السّادسة مساءً، وتتناول موضوع «واقع اللّغة العربيّة في أوروبّا تعليماً وإنتاجاً»، ويديرها الدّكتور امحمد صافي المستغانمي، بمشاركة الدّكتورة باربارا ميكلاك، أستاذة جامعيّة ورئيسة قسم الدّراسات الشّرقيّة في جامعة كاراكوف، والدّكتور وائل فاروق، أستاذ اللّغة العربيّة وآدابها في كليّة الآداب واللّغات الأجنبيّة بالجامعة الكاثوليكية بميلانو، والدّكتورة فرنشيسكا كوارو، أستاذ اللّغة العربيّة وآدابها في جامعة نابولي الشّرقيّة، لتقدّم الجلسة إطلالة على جهود المستعربين في تعليم اللّغة العربيّة في أوروبّا، وأهمّ الدّراسات والبحوث المنجزة.

وفي يوم الجمعة (3 نوفمبر)، يعقد المجمع جلسة ثانية بعنوان «ماذا بعد إنجاز المعجم التاريخي؟ طرق الاستفادة والتوظيف»، في الملتقى 2 في تمام الثّامنة والنّصف مساءً، وتستضيف الأستاذ الدّكتور إميل يعقوب خبير في المعجميات وأستاذ جامعي، والأستاذ الدّكتور امحمد صافي المستغانمي أمين عامّ مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة، والمدير التنفيذيّ لمشروع المعجم التّاريخيّ للّغة العربيّة، والدّكتور مأمون وجيه المدير العلميّ لمشروع المعجم التّاريخيّ للّغة العربيّة، وتديرها رشا أبو جهين، ليسلّط المشاركون الضوء على أهم طرق الاستفادة من المعجم التّاريخيّ، وانعكاسه في المشهد الثّقافيّ العربيّ.

في حين تستضيف الجلسة الثّالثة مجموعة من الطّلاب البولنديّين، بعنوان «الشّارقة في عيون طلاب الفريق البولنديّ»، وتديرها الأستاذة آمنة الهاشمي، لاستعراض تجربة الطّلاب في مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة، والحديث حول زيارتهم للمعالم الثّقافيّة في الإمارة، وذلك يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر 2023، في تمام السّاعة السّادسة مساءً في ملتقى 3.



