مهرجان كوريا 2023: «الثقافة المستدامة.. تراث يجري نحو المستقبل»



تنظم سفارة جمهورية كوريا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والمركز الثقافي الكوري، مهرجان كوريا الحادي عشر 2023، تحت شعار «الثقافة المستدامة: التراث يجري نحو المستقبل».

وسيثري هذا الحدث السنوي، الذي بدأ عام 2013، أوقات الجماهير في حديقة أم الإمارات في أبوظبي خلال احتفال يستمر يومين.

إذ يقدم المهرجان مجموعة متنوعة من العروض التي تمثل ديناميكيات الثقافة الكورية، ويمزج بشكل متناغم، الثقافة بجوانبها التقليدية والمعاصرة، إلى جانب إظهار الأفكار الإبداعية التي تبث حياة جديدة في التراث، ولترسخ مكانتها بقوة في العصر الحديث.



وفي اليوم الأول، سيكون رواد المهرجان على موعد مع مجموعة آسرة من العروض، بما في ذلك «كاي-مايسترو» لمركز غوغاك التراثي الوطني، وعرض «الأناقة والروح» التابع لفرقة الفنون التقليدية من مدينة ناموون الكورية، وعرض التايكواندو من قبل فرقة الأداءات، بالإضافة إلى عرض كيبوب مذهل من نجوم كوريا «دي-أوس» و«ماست-بي».



وتتضمن فقرات اليوم الثاني عروضاً شيقة كثيرة، منها موسيقى السول الكورية التي تقدمها مؤسسة مدينة تشونغ بوك الثقافية، وأما أبرز ما في الحدث فهو حفل موسيقى البوب الكوري بعنوان «كايت: الكيبوب في الإمارات». وإضافة إلى ذلك، سيتم أيضاً عرض فيلم «مع التايكواندو».

وستتاح لزوار مهرجان كوريا تجارب تفاعلية في منطقة تجربة الثقافة الكورية، حيث يقدمون لمحة عن السياحة الكورية، والجمال الكوري، والهانبوك (الملابس التقليدية)، والألعاب التقليدية الكورية، وورش العمل الفنية التقليدية.

وشدد يونغ هي لي، الملحق الثقافي بالسفارة الكورية، على أهمية الاستدامة وأسباب تركيز المرجان على الاحتفاء بها.

وقال: «ستستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في الفترة المقبلة، ومن المؤكد أن حكومة الإمارات العربية المتحدة نموذج خلاق للتفاني في الحفاظ على تراثها الثقافي وأيضاً التركيز على قيم الاستدامة».



وتابع: «تم تنظيم مهرجان كوريا 2023 بعناية لتقديم العروض التي تبث حياة جديدة في الفنون العصرية والموسيقى الكورية التقليدية، ودمجها بسلاسة بتعابير معاصرة.

آمل أن تسهم هذه الجهود المتنوعة والتفسيرات المبتكرة من قبل مركز غوكاك الوطني، وفرقة مدينة نامون الفنية، ومؤسسة تشونغبوك الثقافية، في إمتاع الزوار والتناغم معهم».

وقالت رشا قبلاوي، مديرة الاتصال المؤسسي في شركة سنيار القابضة، والمتحدثة الرسمية باسم حديقة أم الإمارات: «يُسعدنا التعاون مع سفارة جمهورية كوريا والمركز الثقافي الكوري لاستضافة نسخة هذا العام من مهرجان كوريا التي تقام تحت شعار «الثقافة المستدامة: التراث يتدفق نحو المستقبل»، والذي سيتميز بمجموعة واسعة من العروض والأنشطة التي تعكس غنى وتنوع الثقافة والتراث الكوري.

ويعد هذا المهرجان المميز الذي يقام بالتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من المبادرات المجتمعية العديدة التي تتطلع حديقة أم الإمارات لاستضافتها على مدار العام».

فعاليات

وبالإضافة إلى الفعالية التي ستستمر ليومين في حديقة أم الإمارات، يعزز مهرجان كوريا حضوره ليشمل بطولة الصداقة الإماراتية الكورية السابعة للتايكواندو (21 أكتوبر، نادي الشارقة الرياضي)، ومعرض كيه مايسترو (23-29 أكتوبر، المركز الثقافي الكوري في ياس)، ومسابقة الخطابة الكورية الحادية عشرة في الإمارات (29 أكتوبر، المركز الثقافي الكوري)، ومعرض الصحة الكوري 2023 (31 أكتوبر، فندق دوست ثاني، أبوظبي).

ولتتويج هذه الاحتفالات، سيقام حفل استقبال باليوم الوطني الكوري في فندق سانت ريجيس أبوظبي يوم 31 أكتوبر.

تفاصيل العروض

يشتمل المهرجان على عروض متنوعة، ومن أبرزها: «كيه-مايسترو» الذي تقدمة مركز الغوكاك الوطني، ويمثل نمطاً من الموسيقى التقليدية الكورية «بانسوري وسانجو».

واحتفالاً بالذكرى السبعين لافتتاح مركز غوكاك الوطني، سيتم تقديم فعالية تدمج بين الموسيقى التقليدية والحرف اليدوية من خلال مسرح للموسيقى التقليدية الكورية بطريقة فريدة من نوعها.

وبالإمكان التفاعل مع هذا المعرض الفني البصري والسمعي من خلال مهرجان كوريا 2023. ويتضمن المشروع معرضاً فنياً للحرف اليدوية جنباً إلى جنب مع عرض موسيقي لفن البانسوري والسانجو.

وقد تم إدراج بانسوري في قائمة كوريا للثقافة غير المادية رقم 5 للحفاظ على ثقافتها الفريدة، وفي عام 2003، تم الاعتراف بها باعتبارها التراث الثقافي غير المادي للبشرية من قبل اليونسكو

. ويقام حفل فرقة مدينة نامون الفنية «موت وشينمونج: الأناقة والروح»، وهو من طراز الأداء التقليدي الكوري «هينغتاريونغ»، «تايبيونغمو»، سامول نوري.

في الجزء الجنوبي من كوريا، حيث تقع ناموون، تبرز ثلاثة عروض تقليدية: «هينغتاريونغ»، وهناك عرض التايكواندو، وأداء فرقة الكيبوب «DIOS».

ومن المقر أيضاً أن تقيم فرقة DIOS، وهي فرقة فتيان جديدة ذات أصوات شابة، حفلها الأول في أبوظبي. إذ تهدف الفرقة، التي يعني اسمها «المبدع» باللغة الإسبانية، إلى تصدر منازل موسيقى البوب الكورية بموسيقاها وجاذبيتها الرائجة.