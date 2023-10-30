«مركز أبوظبي للغة العربية» يحاور العالم بجماليات لغة الضاد في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023



يُشارك مركز أبوظبي للغة العربية في الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر المقبل، وتنظمه هيئة الشارقة للكتاب، في مركز إكسبو الشارقة.

ويفتح المركز خلال هذه المشاركة الباب أمام العالم وثقافاته للتعرّف على جماليات اللغة العربية، والجهود التي يقودها من أجل تعزيز مكانتها، وتكريسها باعتبارها المنطلق الأساس للهويتين الإماراتية والعربية. ويقدّم مجموعة كبيرة من إصداراته التي يستهدف من خلالها مختلف فئات المجتمع بعرض أهم الإبداعات التي تُسهم في ترسيخ مكانة وجماليات اللغة العربية.



ويستعرض المركز من خلال هذه المشاركة، مجموعة من أبرز مشاريعه الثقافية المعنية بالارتقاء بقطاع النشر، وصناعة الكتب، وأبرزها «مشروع كلمة للترجمة»، الذي يهدف إلى إحياء حركة الترجمة في العالم العربي، ودعم الحراك الثقافي الفاعل الذي تشهده إمارة أبوظبي، من خلال ترجمة عدد كبير من الأعمال الأدبية باللغات الأجنبية إلى اللغة العربية لإثراء المحتوى العربي.



وسيوفّر المركز لزوّار منصّته المشاركة في الحدث مجموعة كبيرة من إصداراته المتنوعة، والتي يصل عددها إلى 500 عنوان، في مختلف المجالات والتي تتضمن، المعارف العامة والفلسفة وعلم النفس والعلوم الاجتماعية واللغات والفنون والأدب والتاريخ والجغرافيا والأطفال والناشئة، كما سيقدّم معلومات عن المبادرات والبرامج الثقافية النوعية التي أطلقها.



ويُعرّف المركز خلال مشاركته في المعرض بالجوائز الأدبية التي يطلقها وهي: جائزة الشيخ زايد للكتاب، وجائزة كنز الجيل، وجائزة سرد الذهب. كما سيعرض مشاريعه الأدبية مثل «مشروع مائة رواية ورواية من عيون الإبداع العربي في القرن العشرين»، و«مجلة الدراسات العربية – مجلة المركز»، والمنح البحثية، وسلسلة «مائة كتاب وكتاب من التراث العربي»، و«أثير الكتب» و«وجيز الكتب» للأعمال الرقمية المسموعة والمقروءة تحت عنوان «عيون النثر العربي»، ومبادرة ذخائر إماراتية، إلى جانب مبادرة «نقرأ للأطفال» وسلسلة «المختار من كتاب الأسفار» وغيرها.