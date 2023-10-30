فوز 4 أدباء عرب بجوائز «العويس الثقافية»

أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس، فوز كل من: حسن طلب، وأمين صالح، وعبدالله إبراهيم، وعبدالسلام بنعبد العالي، بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في دورتها الثامنة عشرة (2022 ـ 2023).

وقال عبدالحميد أحمد، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في تصريح صحافي، إن لجنة تحكيم الجائزة قررت فوز هذه المجموعة المتميزة من الأدباء والمفكرين العرب، لتميزهم كل في مجاله، ولأعمالهم التي أسهمت في تطور الأدب والثقافة في العالم العربي.

وأضاف عبدالحميد أحمد: ((بعد عديد مداولات بين أعضاء لجنة التحكيم، قررت فوز الشاعر حســن طلب بجائزة الشعر، حيث رأت اللجنة في تجربته فرادة وغزارة وتنوعاً، إضافة إلى وجود مشروع شعري متكامل ومتنامٍ لديه يتسم بالتجريب ويمازج بين الشعرية والصوفية والرؤى الفلسفية)).

كما قرّرت اللجنة، فوز القاص أمين صالح بجائزة القصة والرواية والمسرحية، لامتلاكه تجربة إبداعية مغايرة، تمثلت في ما كتب من قصص قصيرة ونصوص وأعمال أخرى تدل على تنوّع الثقافة والاهتمامات.

وقررت اللجنة فوز الناقد د. عبدالله إبراهيم بجائزة الدراسات الأدبية والنقد، الذي تتسم مؤلفاته بوضوح الرؤية المنهجية والانشغال بموضوع السردية العربية ومنجزاتها وسياقاتها المتحولة، والاهتمام بالقضايا الثقافية، وإعادة تأمل العلاقة بين الشرق والغرب.

وقررت اللجنة فوز المفكر د. عبدالسلام بن عبد العالي، بجائزة الدراسات الإنسانية والمستقبلية، وذلك لأنه من رواد المدرسة التفكيكية في الثقافة العربية، وهو يرى في الأدب والكتابة والترجمة مداخل مهمة للفلسفة. وتتميّز أعماله بأسلوب سهل يقارب بين المتخصّص وغير المتخصّص. واختتم الأمين العام تصريحه قائلاً: ((جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي سيتم الإعلان عنها لاحقاً لكونها تمنح بقرار من مجلس أمناء الجائزة، ولا تخضع لمعايير التحكيم أسوة بالجوائز في الحقول الأخرى)). كما هنّأ الفائزين بالجائزة متمنياً لهم استمرار العطاء والإبداع.