«غريب بين العابرين» قصص ترتحل في ثنايا النفس والمشاعر

صدر مؤخراً، كتاب بعنوان ((غريب بين العابرين))، للكاتب حسن المير أحمد، عن دار أوستن ماكولي للنشر – الإمارات العربية المتحدة، ويتضمن مجموعة من القصص القصيرة والخواطر، التي تتمحور حول رحلة في ثنايا النفس والمشاعر.

وجاء في تقديم الناشر للكتاب: ((غريب بين العابرين، عنوان جذاب ومميز لمجموعة من القصص القصيرة والخواطر التي تأخذ القارئ في رحلة مؤثرة عبر ثنايا النفس البشرية، هي نصوص تعكس قوة ذلك القلم، الذي لا يقتصر دوره على نقل المشاعر الإنسانية وتخليدها، بل يتعدى ذلك ليكون السلاح الأقوى والأكثر تأثيراً، هي نصوص عن الوفاء والكبرياء والحب وألمه وبهائه وجماله)). وجاء غلاف الكتاب معبراً عن المحتوى بشكل لافت، من خلال لوحة للفنان التشكيلي إبراهيم الحميد.

وهذا الإصدار سيكون متوافراً في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الحالية 2023، من خلال جناح الدار D-21 - Hall No. 2، علماً أن الكاتب سيقوم بتوقيع كتابه في الجناح المذكور يوم السبت 4 نوفمبر 2023 الساعة السادسة مساء. يذكر أن حسن المير أحمد كاتب وصحافي سوري مقيم في دولة الإمارات، عمل في العديد من المطبوعات، وتبوأ مناصب مرموقة فيها، وله مجموعة قصصية بعنوان ((الأشلاء))، وإسهامات في القصة والشعر والنصوص الأدبية في العديد من الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية.