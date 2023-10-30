لوحات «القيم الأخلاقية».. حكايات ملونة بجماليات الإنسانية

يكرّس المعرض الفردي للفنان جوش راول، الذي تستضيفه وجهة السركال أفينيو في دبي، أهمية القيم الأخلاقية المستدامة في عالمنا، ذلك من خلال أعماله الدقيقة والجذابة، حيث يدعو للتأمل في أهمية المبادئ الأخلاقية في تشكيل الأفعال الفردية والجماعية، بموازاة اكتشاف عوالم الاتصالات والتطور الرقمي، كما يضم المعرض أعمالاً أصلية تدعو للتفكير والتأمل على غرار سلسلته الشهيرة ((لغة الرسم))، ((هشاشة افتراضية)) و((الفسيفساء)).

وفي السياق، تعكس أعمال الفنان التشكيلي البريطاني جوش راول، شغفه العميق بالتفكير اللغوي والعلوم والهندسة القديمة، وتبين أهمية تجاربه الفردية في المزج بين الفن والتكنولوجيا واللغة بسلاسة، ما يمحو الحدود بين العالم الرقمي والملموس.

ومن خلال رسم الممرات النصية بعناية، يقوم بإنشاء أنظمة معقدة لترميز الألوان، مرمزاً لأنظمة الترميز المعقدة التي تكمن في العالم الرقمي المترابط. ولا تستكشف هذه الأعمال فقط جماليات الاتصال الرقمي، بل تؤكد أيضاً قيمة العمل اليدوي في عالم متزايد التركيز على التكنولوجيا. ويؤكد جوس في حديثه لـ((البيان))، أنه يهدف عبر أعماله المعاصرة إلى التركيز على التقدم التكنولوجي الذي يشكل حياتنا المعاصرة، ويعبر عن تفاعلاتنا البشرية المتوسطة بشكل متزايد داخل حدود الفن التشكيلي. ويوازن الفنان في أعماله بين التقنيات التناظرية والطابع الفوري للعصر الرقمي، وتنتج هذه التراكبية لغة تستكشف وتعيد تشكيل المعلومات، وتحتفي بالصناعة اليدوية في زمن يغلفه التداخل المتزايد للعالم الافتراضي.

وسائط ترميز

ويوضح جوش لـ((البيان))، أنه ومنذ ظهوره كرسام تجريدي، قام بالتوسع في النحت والوسائط المختلطة، وكثيراً ما يعمل مع تركيبات الضوء والفيديو والصوت. وعلى الرغم من تنوع هذه الوسائط المتفرقة، يتم تأسيس كل شيء على نظام ترميز، كما يشير، حيث يمكن تبسيط كل الأنظمة إلى قرارات نعم/ لا، مثلما يحدث في الارتباطات التكنولوجية، انتشاراً يمكن أن تولده هذه الترميزات (لغة لوحاته)، كما هو واضح في سلسلته ((لغة الرسم)).

وفيما يتعلق بالمجموعات الفنية ومزيتها ضمن سياق فكرة العمل، يقول جوش: إنه على سبيل المثال تتمحور سلسلة ((الفسيفساء)) حول اكتشاف عالم الإنترنت وثقافته المتطورة بسرعة. وهي مستلهمة من التعليقات الشائعة الموجودة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتراوح بين الكوميدية والغريبة، وأحياناً حتى القلقة، كما تعكس المجموعة تماماً مثل تعليقات الصور النمطية التي تحظى بشهرة مؤقتة قبل أن تستبدل، قابلية الظواهر العابرة على الإنترنت. ويلفت جوش أنه على زوار المعرض الأخذ بعين الاعتبار مسارات التأمل في الطابع الأثري لتغذية وسائل التواصل الاجتماعي مع الأخذ بالاعتبار المجموعة الأخلاقية التي تنظم حياتنا.

وذلك في ضوء وجود أعمال تعطي نظرة عابرة للمناظر الطبيعية المتغيرة باستمرار للحوار على الإنترنت، كما هو الحال في سلسلة ((الهشاشة الافتراضية)) كونها تلقي الضوء على هشاشة اتصالنا الرقمي، وأيضاً اللحظة الحاسمة عندما ينقطع اتصالنا بالعالم الافتراضي، مما يجرنا إلى عالم من الفوضى المجردة، وهو ما يجسده الفنان من خلال تصوير فقدان الاتصال والفوضى التي تترتب على ذلك.