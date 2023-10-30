«بيوتي وورلد ميدل إيست» ينطلق في دبي بمشاركة 1750 عارضاً من 57 دولة

انطلقت، أمس، فعاليات معرض ((بيوتي وورلد ميدل إيست 2023))، الذي يُعتبر المعرض الأبرز في قطاع الجمال والرفاهية بالمنطقة، في مركز دبي التجاري العالمي، إذ يستمر حتى الأول من نوفمبر. ويفتح المعرض أبوابه أمام الزوار لاستكشاف تجربة فريدة وغير مسبوقة، في الاطلاع على تسعة من أبرز القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً في عالم الجمال والرفاهية.

(العطور، ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، والشعر والأظافر ولوازم الصالونات، والعناية الشخصية والنظافة، وتقنيات الجمال، وسلسلة التوريد والخدمات، إلى جانب قسم ((كلين+كونشس))، المتخصص في المنتجات الطبيعية والعضوية، وقسم ((برستيج باك)).

رؤى ونجاحات

وتقام فعاليات المعرض في 15 قاعة، حيث يسجل نمواً بنسبة 20 % عن السنوات السابقة، وهو يستقبل أكثر من 1750 عارضاً من حوالي 57 دولة. وتَعِد دورة هذا العام بالاستفادة من النجاح الذي حققه المعرض العام الماضي، والذي كان الأكثر نجاحاً والأفضل حضوراً في تاريخ المعرض.

ويُقام ضمن فعاليات المعرض هذا العام مؤتمر ((نكست إن بيوتي))، الذي يُقدم رؤى جديدة واستراتيجيات تجارية رائدة. وعلى مدى الثلاثة أيام، ستُقام جلسات نقاشية يشارك فيها أكثر من 40 خبيراً من القطاع، لتناول موضوعات الاستدامة، ابتكارات التكنولوجيا، وتحليلات قائمة على البيانات لتوجهات السوق.

تجدد وابتكار

وفي هذا السياق، قالت فلين روبرتس مدير مجموعة معارض بيوتي وورلد في شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست المنظمة للمعرض: ((بينما نفتتح فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمعرض بيوتي ورلد ميدل إيست، نقدم المعرض هذا العام بمظهر متجدد، أكبر من حيث الحجم، وأكثر جرأة في المضمون من أي وقت مضى، توسعنا في عدد العارضين المشاركين ضمن الأجنحة الدولية، واستقبلنا مزيداً من العارضين الدوليين، إلى جانب تقديم مجموعة فريدة من الفعاليات والابتكارات التي تجذب أكثر من 50،000 زائر، هذا التنوع والتطور في العروض عبر مختلف القطاعات، يشهد بوضوح على الفرص الهائلة التي يقدمها القطاع للمستثمرين والمبتكرين في المنطقة)).

وفي إطار هذا المعرض البارز، سيتاح للزوار فرصة استثنائية لتوسيع نطاق تواصلهم واكتشاف المنتجات الجديدة. كما سيستفيدون من تجربة غنية، في واحدة من أهم الملتقيات التجارية العالمية، ليتمكنوا من الوجود في قلب الأحداث، والتفاعل مع التطورات الراهنة في هذا السوق النابض بالحياة، وذلك من 30 أكتوبر وحتى مطلع نوفمبر.