بدور القاسمي تطلق جوائز «ببلش هير» تقديراً للناشرات المتميزات

أطلقت الشيخة بدور القاسمي، مؤسسة مجموعة ((كلمات)) ومبادرة ((ببلش هير))، جوائز ((ببلش هير)) للتميز، تقديراً لمحترفات النشر المتميزات اللواتي أحدثن فرقاً إيجابياً ملموساً في صناعة الكتاب.جاء ذلك خلال فعاليات ((مؤتمر الناشرين)) في الشارقة، الذي يسبق انعقاد ((معرض الشارقة الدولي للكتاب))، حيث أكدت أن الجوائز جزء لا يتجزأ من مهمة ((ببلش هير)) للاحتفاء بالناشرات وتمكينهن ومساعدتهن على الارتقاء إلى مناصب قيادية.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: ((من خلال تجربتي أؤمن أن النساء قادرات على تشكيل مجموعات لدعم بعضهن البعض بعكس المفاهيم المسبقة المغلوطة التي تفيد خلاف ذلك، وتعد جوائز (ببلش هير) للتميز امتداداً لهذا الدعم لأننا نهدف من خلالها إلى الاحتفاء بالنساء اللواتي نجحن بشق الطريق والتقدم إلى الأمام من خلال مرونتهن وإبداعهن ورؤيتهن ورفع مستواهن وتشجيعهن)).

وتسعى جوائز ((ببلش هير)) للتميز إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي الاحتفاء بالإنجازات المهنية للنساء وترسيخ التنوع وتكافؤ الفرص وتعزيز التطور المهني، وتضم ثلاث فئات تشمل فئة ((الإنجاز مدى الحياة))، وتخصص هذه الفئة لعميدات النشر الرائدات اللواتي تجاوزت خبرتهن 20 عاماً وأحدثن تأثيراً إيجابياً كبيراً ودائماً في صناعة الكتاب، وفئة ((القيادية الصاعدة))، وتكرّم نجمات عالم النشر الصاعدات من الفئة العمرية حتى 35 عاماً اللواتي أثبتن قدرات قيادية استثنائية وفكراً إبداعياً وقوة كبيرة على صناعة التغيير الإيجابي، والفئة الثالثة فئة ((الابتكار))، وتحتفي هذه الفئة بجميع النساء اللواتي قدمن مساهمات مبتكرة في قطاع النشر ابتداءً بالسرد القصصي وكتابة المحتوى والقيادة التحريرية واستراتيجيات الإدارة وثقافة الشركات وحملات التسويق وغيرها من المجالات.

ويمكن للراغبات بالمشاركة تقديم ترشيح واحد أو أكثر في أي فئة من خلال منصات التواصل الاجتماعي لمبادرة ((ببلش هير)) - ((إكس)) و((انستغرام)) و((ليندكدإن)) و((فيسبوك)): PublisHerEvents@.

وستكون الترشيحات مفتوحة حتى 15 يناير 2024 وستقوم لجنة تحكيم جوائز ((ببلش هير)) للتميز بتقييم الترشيحات وإعلان القائمة القصيرة قبل اختيار الفائزات.

تكريم

ومن جهة أخرى، شهدت فعاليات ((مؤتمر الناشرين)) في دورته الـ13، الإعلان عن الفائزين في الدورة الثانية من جائزة ((الشارقة لحقوق النشر)) التي تنظمها ((هيئة الشارقة للكتاب)) للاحتفاء بالإسهامات الرائدة لخبراء حقوق النشر في حماية رأس المال الفكري للكتاب والمبدعين من أي انتهاكات ومخالفات واستخدام غير مصرّح به وتمكين هذا القطاع العالمي ودعم فرص نموّه.

وكرّم أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب إلى جانب منصور الحساني مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب الفائزين عن فئتي الجائزة، حيث حصلت إلينا هاروتيونيان من أنتاريس للنشر من أرمينيا على الجائزة عن فئة ((خبراء بيع وشراء حقوق الترجمة في دور النشر)) .

وحصدت ياسمينا جريصاتي، مؤسسة ومديرة وكالة رايا من لبنان، الجائزة عن فئة ((المهنيين المستقلين أو العاملين مع الوكالات المتخصصة في بيع حقوق الترجمة لأكثر من ناشر أو مانح للتراخيص))، إذ لم تكتفِ وكالتها ببيع حقوق الترجمة لعدد كبير من العملاء وإنما قامت أيضاً بدور بارز في تعزيز تبادل الثقافات الأدبية.

واختار ((اتحاد الكتب الميسرة)) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية ((مؤتمر الناشرين)) للإعلان عن الفائزين في الدورة الثانية من ((جائزة التميز العالمي للنشر الميسّر)) التي تحتفي بدور النشر المتخصصة في إصدار كتب ميسّرة للمكفوفين وأصحاب الإعاقات البصرية وضمان وصولهم إلى كنوز العالم الأدبي في تأكيد على أهمية الأدب ودوره في مد جسور التواصل وتقليص المسافات والحدود.

وتوزعت الجوائز على ثلاث فئات فحصلت شركة Hegas من السويد عن فئة الناشرين فيما كانت فئة القراءة القابلة للوصول من نصيب جمعية Chetana Charitable Trust من الهند أما جائزة فئة الإشادة الخاصة فجاءت من نصيب ((مؤسسة كلمات)) من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر جلسة نقاشية جمعت كلاً من إيان تشابمان الرئيس التنفيذي لـ((سايمون آند شاستر)) وجو هينري المدير التنفيذي لـ((بوك برانش)) وسلّطت الضوء على تطور المشهد العالمي للنشر وعلى خبرات تشابمان الكبيرة في القطاع فحصل ((سايمون آند شاستر)) على لقب ناشر العام مدة عامين متتاليين وكذلك لقب ناشر الأطفال العام الماضي.