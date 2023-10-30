متحف المستقبل.. تحفة فنية تروي قصص الجمال والابتكار

أصبح متحف المستقبل في دبي، الموضوع الأثير ورائعة الفنون والابتكار والعلم الأبرز التي لا تنقطع أشكال الاحتفاء بقيمتها وأهميتها في شتى المحافل العاليمة المتخصصة، علاوة على وسائل الإعلام اللامعة، إذ يضيء الجميع على قيمته الإبداعية والابتكارية الاستشرافية، بجانب تفرّد معماره وتميز مضامينه وأعماله، إضافة إلى واقع تشكيله جسراً ينقل إلى عوالم الغد المشرق، وما يحمله من إمكانات وقصص إبداعية.

وأشادت صحيفة ((تايمز أوف انديا))، في مقال خاص، بقيمة هذه الرائعة الفنية والعلمية العالمية: متحف المستقبل، موصية القراء بوجوب زيارة المتحف باعتباره من الوجهات الرئيسية في دبي.

وأفادت الصحيفة بأن ((متحف المستقبل))، مؤسسة متطورة متخصصة في الابتكار والتقدم التكنولوجي، كما يقدم لمحة عن مستقبل العلوم والتكنولوجيا، علاوة على هندسته المعمارية الرائعة ومعارضه الغامرة، حيث يجعله ذلك مكاناً لا بد من مشاهدته من قبل أصحاب التفكير المستقبلي وعشاق التكنولوجيا.

وأفردت الصحيفة حيزاً كبيراً من المقال للحديث عن أبرز معالم المتحف ومحتوياته، ومنها : الروبوت البشري الأكثر تطوراً في العالم، أميكا، باعتباره رمزاً لريادة تكنولوجيا الروبوتات البشرية.

كما استعرضت تميز عمارة متحف المستقبل الذي أصبح من الوجهات السياحية الرائدة في دبي، مشيرة إلى أن هيكل المتحف يعد رائعاً ومميزاً بمشهده ومنظره اللافت وسط ناطحات السحاب العديدة، خاصة وأنه يزدان بجمل وكلمات مكتوبة بفن الخط العربي، تمثل أقوالاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

ولفتت ((تايمز أوف إنديا))، إلى استثنائية المتحف الذي يجسد رحلة إلى المستقبل.

ونقلت الصحيفة ما قاله ماجد المنصوري، نائب المدير التنفيذي في متحف المستقبل، بأن هدف المتحف أن يكون بمثابة مدخل إلى عالم من الإمكانيات وبوابة تفاعلية للزوار لاكتشاف المستقبل، موفراً لهم تجربة تفاعلية عبر مجموعة تقنيات والمناقشات والمعارض الهادفة لحثهم على تشكيل رؤاهم الخاصة لآفاق المستقبل.

ورأت ((تايمز أوف إنديا))، أن استكشاف متحف المستقبل يوفر فرصة للتعمق في المفاهيم وعوالم الخيال العلمي والإبداع، مشيرة إلى أمثلة كثيرة منها: المحطة الفضائية المدارية ((الأمل)) والتي تجسد صورة عن الموطن المستقبلي المحتمل للبشرية في الفضاء، مع إمكانية التعرف على ما قد تبدو عليه الحياة على محطة فضائية ضخمة في عام 2071، و((معهد الشفاء)) المؤسسة ذات التفكير المستقبلي العاملة في عام 2071 والمكرسة لتوظيف التقنيات المتقدمة في تصحيح الأضرار البيئية الناجمة عن تغير المناخ، ومعرض ((أبطال المستقبل))، المساحة المخصصة لإشراك الصغار في تطوير مهارات مستقبلية مفيدة ومسلية.