فاليماكي يقتحم الـ«توب 10» في «السباق إلى دبي» للغولف

تقدم الفنلندي سامي فاليماكي للمركز السابع في الترتيب العالمي الصادر، أمس، ليضمن مقعده ضمن قائمة العشرة الأوائل ((التوب 10)) في بطولة ((السباق إلى دبي)) لجولة دي بي ورلد للغولف، وذلك مع تواصل العد التنازلي للبطولة الختامية للموسم، بطولة جولة دي بي ورلد، التي تقام في عقارات جميرا للغولف في دبي.

وتقدم فاليماكي 23 خطوة، ورفع رصيده إلى 1961 نقطة في ترتيب ((السباق إلى دبي))، بالشراكة مع رولكس، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عقب فوزه، أول من أمس، بلقب بطولة البنك التجاري قطر ماسترز للغولف. نجح فاليماكي في كسب اللقب الثاني في مسيرته في جولة دي بي ورلد.

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