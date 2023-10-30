فاليماكي يقتحم الـ«توب 10» في «السباق إلى دبي» للغولف

(MENAFN
- Al-Bayan)
تقدم الفنلندي سامي فاليماكي للمركز السابع في الترتيب العالمي الصادر، أمس، ليضمن مقعده ضمن قائمة العشرة الأوائل ((التوب 10)) في بطولة ((السباق إلى دبي)) لجولة دي بي ورلد للغولف، وذلك مع تواصل العد التنازلي للبطولة الختامية للموسم، بطولة جولة دي بي ورلد، التي تقام في عقارات جميرا للغولف في دبي.
وتقدم فاليماكي 23 خطوة، ورفع رصيده إلى 1961 نقطة في ترتيب ((السباق إلى دبي))، بالشراكة مع رولكس، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عقب فوزه، أول من أمس، بلقب بطولة البنك التجاري قطر ماسترز للغولف. نجح فاليماكي في كسب اللقب الثاني في مسيرته في جولة دي بي ورلد.
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