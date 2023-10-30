«زلزال 25» بطل الجولة الأولى لـ«دبي الشراعية 60 قدماً»

توج طاقم السفينة زلزال 25 لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي بطلاً لسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الأولى من بطولة دبي 2023 - 2024)، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي.

وحصل طاقم السفينة التبر 55 لمالكها راشد محمد راشد بن غدير، وبقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري على المركز الثاني في الترتيب العام، بينما حل طاقم السفينة نمران 211 لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة علي عبدالله المرزوقي في المركز الثالث.

وحقق الحدث نجاحاً تنظيمياً وفنياً، حيث شهد مشاركة 81 سفينة، اصطفت جميعها في نقطة البداية قبالة (جزر دبي) في عمق الخليج العربي، وأبحرت بعد رفع العلم الأخضر لمسافة تزيد على 20 ميلاً بحرياً نحو خط النهاية في شواطئ أم سقيم بالقرب من فندق (برج العرب). وأطلقت اللجنة المنظمة السباق في ظروف ملائمة، حيث بحث النواخذة والبحارة على متن سفنهم عن أسرع وأقصر طريق يوصلهم إلى خط النهاية، وواجهوا اختبارات صعبة مع تغيير اتجاه وسرعات الرياح، وعقب نهاية السباق جرت مراسم تتويج الأبطال.

إهداء

حرص مروان عبدالله المرزوقي نوخذة السفينة زلزال 25 على إهداء فوزهم بلقب أولى جولات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً إلى الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، لدعمه وتشجيعه المتواصل للفريق، مؤكداً أن هذا الاهتمام سينعكس إيجابياً في مسيرة المشاركات في الموسم الحالي.

ووجه المرزوقي الشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة للسباق من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على جهودها وحرصها على إنجاح الحدث، من خلال الضوابط الجديد فيما يتعلق بإجراءات خط البداية، الأمر الذي سهل كثيراً من مهمة المشاركين.

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