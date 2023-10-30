7000 لاعب في انطلاقة «أبوظبي العالمية للجوجيتسو» غداً

برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، تنطلق غداً النسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، أكبر وأرقى فعاليات رياضة الجوجيتسو على الأجندة المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وتستمر منافساتها حتى الجمعة الـ 10 نوفمبر المقبل، بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة، بمن فيهم المصنفين الأوائل والنخبة من 127 دولة، لخوض المنافسات، والفوز بجوائزها المالية التي تبلغ 3 ملايين درهم.

وأعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن نسخة هذا الموسم ستكون استثنائية بكل المقاييس، مع الاحتفال بالنسخة الـ 15 من البطولة، وأنها ستكون الأكبر والأضخم والأكثر تميزاً على الأصعدة كافة، وجرى الإعلان عن مشاركة محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، تتضمن نخبة محترفي اللعبة من مختلف دول العالم، للتنافس على مدى 10 أيام في عاصمة الجوجيتسو أبوظبي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الاتحاد في فندق ((ريتز كارلتون)) في العاصمة أبوظبي.

حضور

حضر المؤتمر محمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعارف حمد العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وسعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ويعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، وسائد حجازي مدير عام مساعد، مبيعات جاكوار لاند روڤر في شركة بريمير موتورز، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، بالإضافة إلى عدد من ألمع نجوم وأبطال الرياضة.

دعم

ورفع محمد سالم الظاهري، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، راعي الرياضة والرياضيين، والموجه والداعم الأول لمشروع الجوجيتسو في الإمارات وآسيا والعالم.. كما توجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، راعي بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وقدوة كل الرياضيين.

صدارة

من جانبه، لفت فهد علي الشامسي، إلى استحداث فئات جديدة لجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو لتكريم المواهب المتميزة، وكل من كان له دور ومساهمة في الارتقاء برياضة الجوجيتسو خلال الموسم الرياضي لهذا العام. وستكرّم الجائزة أبناء الوطن الذين استلهموا من رياضة الجوجيتسو ثقافة الانتصار والتفوق والإبداع، وأصبحوا قدوة للأجيال القادمة.

مكانة

بدوره، قال سعود الحوسني: تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، من خلال استضافتها لأكبر البطولات العالمية، واستقطابها لنخبة نجوم الرياضة من جميع أنحاء العالم. وأضاف الحوسني: ندرك الأهمية الكبرى والمكاسب الحقيقية من وراء استضافة حدث بحجم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، لا سيما على الصعيد المجتمعي والصحي والأخلاقي، وانعكاساتها الإيجابية على المجتمع.

نجاح

وقال عارف العواني: ((تمثل البطولة امتداداً مهماً لخطط وبرامج العاصمة أبوظبي في استقطاب الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى. ونبارك لمنتخب الجوجيتسو تحقيقه العديد من الإنجازات في الفترة الأخيرة، لا سيما خلال دورة الألعاب الآسيوية في الصين. كما نشيد بجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو، منذ تأسيسه، في الارتقاء بالرياضة، ونشرها وتوسيع قاعدة الممارسين)).

وجهة

وقال يعقوب السعدي: ((أصبحت الجوجيتسو، بلا شك، الوجهة الرياضية المشرقة لنا في الدولة من ناحية الأرقام والإنجازات، لا سيما في ضوء الإنجازات غير المسبوقة، والتي جاءت بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو. ولطالما كنا الشريك الإعلامي الاستراتيجي الداعم للرياضة)).

مفاجآت

من ناحيته، قال سائد حجازي: ((لطالما كنا من أبرز الداعمين لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الحوجيتسو منذ انطلاقها، والتي ساهمت فعالياتها في تعزيز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات كوجهة لاستضافة الفعاليات الرياضية المهمة)).

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