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10 منتخبات في «عربية السلة» بالقاهرة

10/30/2023 7:23:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة العربية الخامسة والعشرين لكرة السلة المقرر إقامتها في القاهرة من 26 يناير إلى 3 فبراير 2024، إلى عشرة منتخبات هي مصر والإمارات والكويت والأردن والجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا والصومال.

وقال اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، إن البطولة تأجلت مرتين لكي لا يتضارب موعدها مع تصفيات غرب آسيا ((وصل)) ومن أجل توفير النجاح المطلوب، مؤكداً على أنها ستكون فرصة ذهبية للجميع للتحضير للاستحقاقات القارية والدولية القادمة.

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