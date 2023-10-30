فهد خميس لـ«البيان»: أرشح العين للمنافسة على لقب أبطال آسيا

عبّر فهد خميس كابتن منتخب الإمارات والوصل والهداف التاريخي، عن سعادته بالاهتمام الكبير الذي تبديه أندية الإمارات بدوري أبطال آسيا خلال النسخة الحالية، واجتهاد العين والشارقة في تقديم نتائج طيبة، توجت باحتلالهما قمة مجموعتهما والتأهل إلى الدور الثاني، وقال: أرشح العين للمنافسة بقوة على اللقب القاري لما يملكه من قدرات وإمكانات، سواء على مستوى اللاعبين أو الجهازين الفني والإداري، والدعم الجماهيري الكبير له، ما يؤهله لاستعاده عرشه مرة أخرى، ليعيد الهيبة لكرة الإمارات، بعد غياب طويل عن منصات التتويج القارية.

انتصارات

وقال فهد خميس لـ((البيان)): جميل أن يتصدر الشارقة قمة مجموعته، ونحن بالطبع نتمنى له التوفيق في المشوار الآسيوي وأن يواصل انتصاراته على الرغم أن الفريق لم يقنعنا بمستوى مميز خلال المباريات الماضية، رغم توافر كل مقومات النجاح له من مدرب متميز ولاعبين على مستوى ولديه صف ثانٍ جاهز تماماً، ومع ذلك أداء الفريق غير مقنع، ومثل هذا الأداء لا يصل بالفريق لمحطات أبعد.

اهتمام

وأكد فهد خميس، الوقت حان لكي تنافس كرة الإمارات بقوة على الصعيد القاري، بعد الاهتمام الكبير الذي توليه الأندية بفرقها والاستعانة بعدد من اللاعبين المتميزين القادرين على صنع الفارق الفني في أي بطولة خارجية يتم المشاركة فيها، مع توافر الإمكانات والدعم الجماهيري والإعلامي، وأعتبر مشاركة أنديتنا في تلك النسخة بداية لمزيد من الاهتمام والحرص على الظهور المشرف، الذي يؤدي للمنافسة بقوة على لقب تلك البطولة القارية الكبرى.

توقفات

وعن دوري أدنوك للمحترفين وتعدد فترات إيقافه قال فهد خميس: التوقفات المتعددة بالتأكيد تأتي سلباً على المستوى الفني بشكل عام وعلى أداء بعض الفرق بشكل خاص، لأن التوقفات تضر الفرق والجاهزية فنياً وبدنياً، لأن التوقف يحدث نوعاً من الاسترخاء لدى اللاعبين، وفي الوقت نفسه يفيد الفرق المتعثرة في إعادة ترتيب أوراقها وتدارك سلبياتها، ولكن أمام صالح المنتخب الوطني ومشاركة أنديتنا في دوري أبطال آسيا علينا التضحية، بما يخدم التوجهات الرامية إلى حسن تمثيل الدولة في المحافل الدولية والقارية.

منافسة

ويشير فهد خميس، إلى أن المنافسة على قمة الدوري لا تزال ثلاثية بين ((شباب الأهلي والعين والوصل)) لكونهم الأفضل في المستوى والنتائج حتى الآن، رغم تعثر بعضهم في بعض الجولات، وأعتقد أن المواجهات المباشرة بين تلك الفرق هي التي ستحسم صراع المنافسة، وإن كنت شخصيا أرى أن شباب الأهلي والعين هما الأجهز للاستمرار في المنافسة حتى الجولات الأخيرة، لما يملكانه من قدرات وإمكانات وصف ثانٍ قادر على تعويض غياب أي نجم لدواعٍ متعددة، ويدخل معهم ناديا الجزيرة والوحدة ولكن حظوظهما في المنافسة القوية على الصدارة قليلة، رغم أنهما يملكان إمكانات جيدة.

أداء

وعن رأيه في مستوى بعض اللاعبين الذين لفتوا الأنظار بمستواهم خلال الفترة الماضية قال فهد خميس: لا شك في أن لاعب شباب الأهلي يحيى الغساني هو الأفضل بين اللاعبين المواطنين لما يقدمه من مستوى طيب ونضج في الأداء وهو ورقة رابحة سواء لفريقه أو المنتخب الوطني، كما أعجبني لاعب العين كاكو الذي يقدم مستوى طيباً ونجح في صنع الفارق للفريق في الفترة الماضية.

وعن أبرز ظواهر دوري أدنوك قال نجم المنتخب الوطني: تعدد تغير الأجهزة الفنية لعدد من الفرق يشكل نوعاً من عدم الاستقرار الفني ولعل ما يحدث في نادي خورفكان خير مثال، وللعلم الاستقرار الفني يدعم جهود الفرق في الظهور المتميز خلال المنافسات.

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