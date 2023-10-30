عمر خريبين.. 50 هدفاً مع 3 أندية بدورينا

نجح السوري عمر خريبين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، في هز الشباك، للمباراة الثالثة هذا الموسم مع العنابي في الدوري، ليرفع رصيده إلى 50 هدفاً في دوري أدنوك للمحترفين، أحرزها مع ثلاثة أندية إماراتية، هي: الظفرة والوحدة وشباب الأهلي.

وأحرز خريبين هدفاً في فوز الوحدة الصعب 2 ـ 1 على اتحاد كلباء في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، ليصل إلى هدفه الخامس هذا الموسم مع ((أصحاب السعادة)) بواقع 3 أهداف في الدوري في 5 مباريات شارك بها مع الفريق، وهدفين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتوزعت أهداف خريبين في دوري المحترفين مع الظفرة الذي لعب له لمدة موسمين أحرز خلالهما 17 هدفاً مع ((الفارس)) قبل أن يرحل للدوري السعودي، ثم العودة مجدداً للإمارات عبر بوابة الوحدة الذي أحرز معه 26 هدفاً في الدوري، بينما أحرز مع شباب الأهلي 7 أهداف خلال موسم 2022 ـ 2023 الذي لعب له على سبيل الإعارة.

مشوار

وبدأ عمر خريبين مشواره في الدوري الإماراتي عندما انتقل للظفرة موسم 2015 ـ 2016 قادماً من الوحدة السوري، وانتقل في يناير 2017 إلى الهلال السعودي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، قبل أن يقوم بدفع الشرط الجزائي في عقده مع الظفرة، للانتقال بشكل نهائي للهلال الذي قضى بين صفوفه 4 سنوات، لعب خلالها معاراً لبيراميدز المصري في 2019، وحقق مع الهلال لقب الدوري 3 مرات، إضافة إلى كأس الملك مرتين والسوبر السعودي، وفاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017، حيث شارك مع الفريق في 78 مباراة، سجل خلالها 36 هدفاً.

وعاد خريبين للدوري الإماراتي مرة أخرى عبر بوابة الوحدة في يناير 2021، حيث نجح في إحراز 8 أهداف خلال 10 مباريات في الدوري، وشهد موسم 2021 ـ 2022 أفضل فتراته في الإمارات ومع الوحدة وهو الموسم الذي شهد أكبر عدد من الأهداف يسجله اللاعب بـ15 هدفاً في 25 مباراة، كما خاض 9 مباريات في دوري أبطال آسيا أحرز خلالها 4 أهداف.

وانتقل خريبين إلى شباب الأهلي موسم 2022 ـ 2023 على سبيل الإعارة، إذ أحرز مع ((الفرسان)) 7 أهداف في 21 مباراة، قبل أن يعود مجدداً إلى العنابي الذي شهد في بداية الموسم توتراً في العلاقة، إلا أن اللاعب اعتذر وحجز مكانه في التشكيلة الأساسية خاصة بعد رحيل جواو بيدرو، ويسجل مع الفريق 3 أهداف في 5 مباريات.

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