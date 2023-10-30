5 أسباب تشكل ملامح «النصر الجديد»

استطاع النصر تغيير الصورة التي ظهر عليها في الجولات الثلاث الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، التي خسر فيها من الجزيرة 3 - 1 وبني ياس 4-2 والشارقة 0-1، وتمكن من الظهور بوجه مختلف ومستوى جيد، ما يؤكد أنه سيكون رقماً صعباً أمام منافسيه في الجولات المقبلة، خصوصاً بعدما نجح في تحقيق 7 نقاط من أصل 9 في المباريات الثلاث الأخيرة على حساب حتا والعين وشباب الأهلي.

ويحسب للنصر أنه تحكم في صدارة الدوري في الجولتين الأخيرتين بعدما أطاح بالزعيم من المركز الأول في الجولة الخامسة وتسبب في إعاقة شباب الأهلي وإبعاده عن القمة في الجولة الماضية، إضافة لخروجه بالعلامة الكاملة على مستوى الأداء والتحكم في مجريات المباراة بالشكل الذي يعكس هذا التطور.

ولا شك في أن التفاوت الكبير بالنتائج بين بداية الموسم وحالياً تقف وراءه 5 أسباب ساهمت في تشكيل ملامح النصر الجديد.

1 انسجام اللاعبين مع بعضهم وتأقلمهم مع أسلوب المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش وطريقة لعبه، وخاصة الثنائي الأجنبي الكولومبي كيفن أغوديلو والإيطالي مونولو غابياديني اللذين ظهرا بمستوى متطور مقارنة ببداية الموسم وأثبتا أنهما صفقة رابحة للعميد، إذ شارك اللاعب الكولومبي في 6 مباريات ونجح في تسجيل 3 أهداف ومثله سجل المهاجم الإيطالي الذي ساهم أيضاً بصناعة هدفين.

2 أما السبب الثاني الذي ساهم في تغيير صورة النصر، فهو نجاح المدرب في إيجاد التوليفة المناسبة والاستقرار على مستوى التشكيلة، عكس المباريات الأولى التي سجلت العديد من التغييرات على صعيد الأسماء والمراكز، ما أوجد خللاً في التوازن وترابط الخطوط.

3 ويتمثل السبب الثالث في تصحيح أخطاء الدفاع وتقويته، حيث قبل الفريق 3 أهداف فقط في المباريات الثلاث الأخيرة عكس الجولات الثلاث الأولى التي قبل فيها 8 أهداف.

4 تعد الهجمات السريعة المرتدة أحد أبرز أسلحة النصر التي اعتمدها في الجولتين الأخيرتين أمام العين وشباب الأهلي بقيادة كيفن أغوديلو وكذلك المغربي عادل تاعرابت الذي ساهم في صناعة 3 أهداف وتسجيل هدف واحد حتى الآن.

5 يتمثل السبب الخامس في عامل الثقة الذي اكتسبه الفريق بعدما عانى من الناحية المعنوية بسبب تعرضه إلى 3 هزائم قاسية من الجزيرة وبني ياس والشارقة في بداية الموسم، ما أدى إلى دخول الفريق في مرحلة الشك، لكنه نجح في استعادة ثقته بمجرد التأهل إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب عجمان، وجاء الفوز الثمين على العين في الجولة الخامسة ليعزز هذه الثقة ويعيد التوازن للفريق.

انسجام

أكد علي عباس مدير فريق النصر، أن العميد أظهر وجهه الحقيقي في الجولتين الأخيرتين أمام العين وشباب الأهلي بفضل عاملين أساسيين، يتمثل الأول في الانسجام بين اللاعبين وتأقلمهم بشكل كامل مع الأجواء وخصوصاً اللاعبين الأجانب، أما العامل الثاني فيتمثل في الروح القتالية العالية، التي ظهر عليها جميع اللاعبين، وهو مؤشر إيجابي على تطور الأداء من جولة إلى أخرى، مشدداً على ضرورة أن يستمر الفريق في اللعب بهذه الروح في كل المباريات.

وأشار علي عباس إلى أن الروزنامة لم تخدم في النصر في بداية الدوري، حيث وضعته القرعة في مواجهة فرق مرشحة للمنافسة على اللقب مثل الجزيرة والشارقة وشباب الأهلي والعين.

وأبدى مدير فريق النصر تفاؤله بقدرة الفريق على مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها في الجولات الثلاث الأخيرة والحفاظ على صورته الجديدة.

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