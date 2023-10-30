«تحدي دبي للياقة».. فعاليات تناسب نسق الحياة السريع

يعرف الكثير منا مدى صعوبة تحديد وقت لممارسة التمارين الرياضية في الجدول اليومي المزدحم بالمهام، ولذلك يركز ((تحدي دبي للياقة))، مبادرة اللياقة البدنية الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على هدف بسيط يمكن تحقيقه وهو ممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية يومياً على مدار 30 يوماً، لمساعدة الأفراد على تعزيز لياقتهم البدنية وبناء عادات صحية جديدة، وتغيير نظرتهم المتعلقة بتخصيص فترات زمنية كبيرة لممارسة الرياضة.

ويمكن للجميع تخصيص وقت لممارسة الرياضة وسط الانشغال بالحياة العملية، حيث يعد الموقع الإلكتروني لـ((تحدي دبي للياقة)) أول مكان للبحث فيه عن طرق للتوفيق بين التحدي والعمل بدوام كامل، إذ يوفر الموقع مجموعة كبيرة من المعلومات، يعد تحديد وقت معين ضمن روتينك اليومي في بداية الشهر خطوة أولى نحو النجاح، إذ تعامل مع هذا الموعد وكأنه اجتماع والتزم به منذ البداية، إضافة إلى ذلك، تشارك العديد من أماكن العمل في ((تحدي دبي للياقة))، لذلك تحقق من مشاركة مكان عملك، فربما تجد أن هناك فرصاً لممارسة التمارين الرياضية أثناء وجودك في العمل.

تخطيط

وخلال التفكير في تخطيط مواعيد العمل المزدحمة، ذكّر نفسك دائماً بمدى روعة شعورك وتحسن حالتك المزاجية، خاصة في يوم عمل مليء بالتحديات. وإدراكاً لحقيقة أن الاستمتاع بممارسة التمارين الرياضية يعزز الالتزام طويل الأمد بها، عمل ((تحدي دبي للياقة)) على توسيع مجموعة الأنشطة، لضمان توفر نشاط يحبه كل شخص، واختر بعض الأنشطة التي تحب القيام بها كمراحل رئيسية في رحلتك الشهرية.

ومع توفر الآلاف من الدروس المجانية على مدار الشهر، قم بإعداد قائمة بالأشخاص القريبين من مكان عملك وتعاون مع زملائك للذهاب معاً ولن يساعدك هذا على البقاء مسؤولاً فحسب، بل قد يكون هناك أيضاً بعض المنافسة الصحية بين الزملاء في العمل.

وتُعد الأماكن المناسبة للعائلات مثل ((رول دي إكس بي))، أو حلبة دبي للتزلج في دبي مول، أو ((باونس)) من الوجهات الرائعة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، كما ستوفر ((قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة)) و((مركز حديقة مشرف للدراجات الهوائية)) برعاية هيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى 26 مركزاً للياقة البدنية في جميع أنحاء المدينة الكثير من الأنشطة التي يمكن القيام بها مع الصغار، ما يعني أن الآباء لن يضطروا إلى إيجاد وقت إضافي بعيداً عن أطفالهم لممارسة التمارين الرياضية، كما سيعود ذلك بالنفع على الأطفال من خلال تعزيز نمط الحياة الصحي لديهم.

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