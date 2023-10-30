2500 مدرب لياقة في مؤتمر ومعرض «ميفت برو»

بدعم من مجلس دبي الرياضي تختتم اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض ((ميفت برو)) للياقة والصحة البدنية الذي يقام في فندق فيرمونت النخلة بمشاركة أكثر من 2500 مدرب لياقة بدنية ومدراء أندية رياضية ورواد الأعمال المتعلقة بالرياضة ومختصين في قطاع اللياقة البدنية والتغذية الصحية وإنتاج المعدات الرياضية وفي مجال تطوير الشخصية من 36 دولة ومن مختلف القارات.

وحضر افتتاح التجمع الرياضي الأكبر من نوعه سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين العام للمجلس، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، ويشهد الحدث تنظيم أكثر من 60 جلسة ومحاضرة وورشة عمل في مختلف المجالات بمشاركة متحدثين عالميين من داخل وخارج الدولة.

وتقدم غريغ باوتشر الرئيس التنفيذي لشركة ميفت برو، ورانيا باوتشر مديرة ميفت برو بالشكر لمجلس دبي الرياضي على دعم تنظيم هذا الحدث خلال السنوات الماضية، وقالا: يحمل هذا العام أهمية خاصة حيث نحتفل بالذكرى العشرين لمؤتمر ميفت، منذ بدايته المتواضعة في عام 2003، تحول هذا الحدث إلى القمة التعليمية الرائدة في مجال اللياقة البدنية والصحة في الشرق الأوسط، فنحن ملتزمون دوماً ونسعى جاهدين لتقديم الأفضل في مجال تعليم الرياضة والتقدّم العلمي المتطور والابتكارات التكنولوجية والأبحاث لتعزيز نمو صناعة الليّاقة البدنية في الشرق الأوسط، وفي تطوّر ملحوظ هذا العام، يسعدنا أن يشارك معنا أكثر من 2500 مدرب ومختص في تدريبات اللياقة البدنية والتغذية والاستشفاء وكذلك تنمية ذهنية للأفراد وقدراتهم على مواجهة التحديات حضروا من داخل وخارج الدولة للاستفادة من الحدث الأهم من نوعه، حيث نقدم تعاوناً رائداً يربط بين مجالات اللياقة البدنية والرعاية الصحية، ولأول مرة نقدم ((مؤتمر الطب الرياضي وإعادة التأهيل)) و((مؤتمر الطب الوظيفي))، سترفع هذه الإضافات من تجربة الحاضرين إلى مستويات غير مسبوقة.

مشاركة

ويشارك عدد كبير من رواد العمل في مجالات اللياقة والأداء الرياضي والتغذية والتدريب، من أبرزهم الأمريكي مايك كامينغ المستشار أعمال دولي وأخصائي أداء، ودكتور كريس مور الرئيس التنفيذي لشركة نورديك للصحة العالمية، وجوزيه تيكسيرا الرئيس التنفيذي للشركة العالمية إنوف فيتنس للياقة البدنية، وبن دافيس الرئيس التنفيذي لوكالة فيتنس ماركتنغ، وغيرهم، حيث يقدمون خلاصة تجاربهم وخبراتهم في قطاع الصحة واللياقة وفتح أبواب جديدة للاستثمار في هذا المجال.

ويشهد الحدث تنظيم مؤتمرين يقامان لأول مرة وهما مؤتمر الطب الرياضي وإعادة التأهيل، ومؤتمر الطب الوظيفي، إضافة إلى مؤتمر الأعمال ومؤتمر اللياقة البدنية والعافية، ويتضمن المؤتمر أنشطة وتدريبات بدنية وورش عمل عديدة حول التدريب الصحيح لبناء كل عضلة من عضلات الجسم، وكيفية تفادي الإصابات الرياضية وطرق علاجها، إضافة إلى أساليب رفع مستوى الأداء، وطرق الاستشفاء السريع، والتغذية الصحية، وورش عمل باللغة العربية، كما يتضمن مختلف الموضوعات الشيقة المتعلقة باللياقة البدنية. ويعد مؤتمر ومعرض ميفت حدثاً رياضياً وصحياً واقتصادياً مهماً يتعلق بفئات كثيرة من المجتمع، ويلعب دوراً كبيراً في تزويد العاملين في مجال التدريبات البدنية واللياقة البدنية والتغذية الصحية والعلاج، وغيرها من المجالات، ويتيح الفرص للرياضيين للتواصل مع صناع القرار في القطاع الرياضي العالمي، واستكشاف أحدث التقنيات الرياضية والتوجهات التي قدمها قادة الصناعة.

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