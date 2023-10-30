ميامي بطل «عالمية أبوظبي لأساتذة السلة الثلاثية»

تُوج فريق ميامي الأمريكي ببطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية، بفوزه على بارتيزان الصربي بنتيجة 21 - 13 في المباراة النهائية.

ونظم البطولة بمحيط استاد هزاع بن زايد في العين مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية بمشاركة 14 فريقاً من 9 دول.

وتسلّم الفريق الأمريكي جائزة البطولة التي تبلغ 40 ألف دولار بحضور كل من سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وإغناسيو سوريانو مسؤول الفعاليات والشراكات في الاتحاد الدولي لكرة السلة، وعدد من القيادات الرياضية وجماهير غفيرة استمتعت بالمنافسات المثيرة بين نخبة من ألمع نجوم كرة السلة الثلاثية العالميين، ويغادر فريق ميامي مدينة العين متأهلاً لبطولة كرة السلة الثلاثية التي تقام في مدينة ووكسي الصينية، ضمن سلسلة النهائيات العالمية.

وبالنسبة للجوائز الفردية نال الأمريكي جيمر فريديت من فريق ميامي لقب أفضل لاعب، وتسلّم جائزته من ناصر الزعابي مدير مكتب الاتصال المؤسسي في مجلس أبوظبي الرياضي، وفاز رافايل ليبينسكي بمسابقة ((دانك كونتست))، وتسلم جائزته من حمدان سعيد الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة، فيما فاز بمسابقة الرميات الثلاثية، تري باردسيلي من فريق أوماها الأمريكي، وتسلّم جائزته من محمد الظاهري، رئيس لجنة تسيير شؤون شركة نادي العين للألعاب.

وهنأ سهيل العريفي، فريق ميامي بفوزه بالبطولة، مثنياً على أدائه الرائع في المباراة النهائية وبالمنافسة القوية من طرفي النهائي وقال: نشكر كل من ساهم في البطولة العالمية من الجهات الداعمة والشركاء والرعاة على دورهم الكبير في النجاح الذي حققته البطولة التي تعد واحداً من أكبر الأحداث الدولية في رزنامة الاتحاد الدولي للسلة.

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