«أبيض الشاطئية» يلعب مع المغرب واليابان ودياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية غداً مباراة ودية مع نظيره المغربي، على الملعب الرملي باتحاد الكرة بدبي، كما يلعب أمام المنتخب الياباني يوم الجمعة المقبل، في إطار استعداداته لنهائيات كأس العالم 2024 التي تقام بدبي فبراير المقبل بمشاركة 16 منتخباً.
وأنهى ((أبيض الشاطئية)) مشاركته في بطولة نيوم الدولية بالسعودية، بالتتويج بالميدالية البرونزية، مواصلاً إنجازاته التي حققها خلال الفترة الماضية، والتي شهدت حصوله على وصافة بطولة إسبانيا الدولية، وتواجده بالمركز العاشر عالمياً، والثالث آسيوياً حسب التصنيف الدولي لشهر أغسطس.
وأكد بدر حارب مدير المنتخب أنه يعول كثيراً على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والتي شهدت انسجاماً كبيراً بين اللاعبين، وقال: حققنا العديد من المكاسب نتيجة المشاركة الأخيرة في بطولة نيوم الدولية.
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