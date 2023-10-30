«أبيض الشاطئية» يلعب مع المغرب واليابان ودياً

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية غداً مباراة ودية مع نظيره المغربي، على الملعب الرملي باتحاد الكرة بدبي، كما يلعب أمام المنتخب الياباني يوم الجمعة المقبل، في إطار استعداداته لنهائيات كأس العالم 2024 التي تقام بدبي فبراير المقبل بمشاركة 16 منتخباً.

وأنهى ((أبيض الشاطئية)) مشاركته في بطولة نيوم الدولية بالسعودية، بالتتويج بالميدالية البرونزية، مواصلاً إنجازاته التي حققها خلال الفترة الماضية، والتي شهدت حصوله على وصافة بطولة إسبانيا الدولية، وتواجده بالمركز العاشر عالمياً، والثالث آسيوياً حسب التصنيف الدولي لشهر أغسطس.

وأكد بدر حارب مدير المنتخب أنه يعول كثيراً على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والتي شهدت انسجاماً كبيراً بين اللاعبين، وقال: حققنا العديد من المكاسب نتيجة المشاركة الأخيرة في بطولة نيوم الدولية.

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