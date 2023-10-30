رونالدو والنداء الفلسطيني

تأثرت بالنداء الذي وجهه اللاعب الأشهر كرستيانو رونالدو إلى الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، قال: أنتم تعانون كثيراً، وأنا لاعب مشهور جداً، لكنكم أنتم الأبطال الحقيقيون، لا تفقدوا الأمل، نحن معكم، العالم معكم، وأنا معكم.

كلمات قصيرة، بسيطة، لكنها عميقة، صادقة ومؤثرة، لقد جهر بها رونالدو، ولفت العالم كله، غير عابئ، بل تشعر أنه يتألم لما يراه، وكأنه قد تخلص من جانب كبير من هذه الآلام، وهو يؤدي واجباً كبيراً كان يقع علي عاتقه، كنجم عالمي شهير، تجاه ما يحدث لأهل فلسطين، أطفالاً ونساء وشباباً وشيوخاً، في حدث لم يشهد له العالم مثيلاً على هذا النحو الفظيع من قبل، ليست المرة الأولى التي يفعلها رونالدو تجاه الدعم لأهل فلسطين وقضيتهم العادلة، وليست المرة الأولى التي ينحاز فيها لكل القضايا الإنسانية، بصرف النظر عن الجنس واللون والعرق والدين، من أجل ذلك، ومع كل يوم جديد، لا يدخل رونالدو قلوب العرب فحسب، بل كل أحرار الدنيا، الذين يرون الأمور علي حقيقتها بعينين، وليس بعين واحدة، بمكيال واحد، وليس بمكيالين، كما نرى ونسمع الآن، لم يعد رونالدو مجرد لاعب كرة شهير، بل أصبح مثالاً إنسانياً، نعم، أصبح نموذجاً تتأثر به الملايين، وتسير على نهجه، بل أصبح محركاً للفعل الرشيد.

آخر الكلام

رغم كل ما يحدث من فظائع، رغم الإبادة البشرية التي لا تحتمل ولا تصدق، إلا إن أصوات الحق ما زالت موجودة في الدنيا، وستظل صامدة في مواجهة طوفان الشر، تماماً مثل صمود أهل فلسطين، الذين يتمسكون بالعرض والأرض والديار، نعم، فرغم كل صنوف الإبادة والدمار، ستذهب العتمة يوماً، سينجلي الليل، وسيطلع النهار.